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Кехман заявил о многомиллионном ущербе, который нанес МХАТу Бояков

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 12:56
Общество
Кехман заявил о многомиллионном ущербе, который нанес МХАТу Бояков
Агентство городских новостей Москва

Москва, 15 декабря. МХАТ имени Горького оказался в многомиллионных долгах, и ответственность за это лежит на бывшем худруке — режиссере Эдуарде Боякове. Соответствующее заявление сделал гендиректор театра и бизнесмен Владимир Кехман.

Руководитель убежден, что Боякову стоит отказаться от авторских отчислений и гонораров, которые должен ему выплатить МХАТ. По мнению генерального директора, таким образом режиссер сможет частично возместить урон, который он нанес культурному учреждению за три года руководства. Кехман заявил в интервью «Известиям», что отказ от начисленных театром денег со стороны экс-худрука был бы справедливым.

«Тот ущерб театру, который он за эти годы нанес, исчисляется десятками миллионов рублей», — подчеркнул бизнесмен.

Гендиректор МХАТа уточнил, что при Татьяне Дорониной во всех подразделениях театра работало 330 человек. Как утверждает Кехман, Бояков за три года принял на работу еще 65 сотрудников, которые стоили МХАТу более 10 миллионов рублей в месяц, передает телеканал «360».

После увольнения Боякова Дорониной предлагали снова занять место худрука театра. Кехман направил актрисе соответствующий приказ, но она отказалась его подписывать.

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кехман бояков мхат
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