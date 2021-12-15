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Экс-генпрокурор Украины Луценко подтвердил наличие у Зеленского более 70 личных охранников

Политика
Экс-генпрокурор Украины Луценко подтвердил наличие у Зеленского более 70 личных охранников
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 15 декабря. Личная охрана президента Украины Владимира Зеленского насчитывает не менее 70 сотрудников, отметил бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

По его словам, это в разы больше, чем было у предшественника действующего лидера Петра Порошенко. Речь идет только о «первом круге», ведь охраной Зеленского занимаются еще и разведчики, передовые группы, добавил Луценко.

«У него более 70 работников УГО в первом круге "лички"... У Порошенко было в разы меньше... У Порошенко было человек 10–15. Но это речь о первом круге», — сказал экс-генпрокурор.

Как стало известно ранее, политолог Яков Кедми обвинил Зеленского в попытках запугать Украину словами о предстоящем госперевороте. С помощью подобных высказываний глава государства хочет спасти свою политическую карьеру, уверен эксперт.

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Все новости / Политика / Экс-генпрокурор Украины Луценко подтвердил наличие у Зеленского более 70 личных охранников
украина зеленский луценко охрана
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