Экс-генпрокурор Украины Луценко подтвердил наличие у Зеленского более 70 личных охранников

Киев, 15 декабря. Личная охрана президента Украины Владимира Зеленского насчитывает не менее 70 сотрудников, отметил бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

По его словам, это в разы больше, чем было у предшественника действующего лидера Петра Порошенко. Речь идет только о «первом круге», ведь охраной Зеленского занимаются еще и разведчики, передовые группы, добавил Луценко.

«У него более 70 работников УГО в первом круге "лички"... У Порошенко было в разы меньше... У Порошенко было человек 10–15. Но это речь о первом круге», — сказал экс-генпрокурор.

Как стало известно ранее, политолог Яков Кедми обвинил Зеленского в попытках запугать Украину словами о предстоящем госперевороте. С помощью подобных высказываний глава государства хочет спасти свою политическую карьеру, уверен эксперт.