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«Россия-1» анонсировала выход «Сватов» новым промороликом

Общество
«Россия-1» анонсировала выход «Сватов» новым промороликом
Кадр из сериала «Сваты 7»

Москва, 15 декабря. Телеканал «Россия-1» запустил показ проморолика по случаю скорой премьеры седьмого сезона сериала «Сваты». Пока видео идет без даты, но выход шоу ожидается в ближайшее время.

Режиссер Андрей Яковлев пару дней назад назвал дату релиза, однако указал, что премьера пока запланирована только на Украине. По его словам, украинские зрители увидят первый эпизод 20 декабря. О российской премьере кинематографист тогда не говорил.

Однако после выхода промо на телеканале «Россия-1» российские зрители вздохнули с облегчением. Ролик, не смотря на отсутствие точной даты, дал надежду, что совсем скоро шоу будет доступно и для россиян. Интересно, что Татьяна Кравченко, исполнившая роль Вали Будько, сообщила, что российская премьера состоится 27 декабря, пишет Kp.ru.

Седьмой сезон «Сватов» снимали несколько лет. Длительные съемки связаны, в том числе с пандемией коронавируса и сложной ситуацией на Украине. Однако несмотря на все сложности, проект был завершен и уже совсем скоро появится на экранах.

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сериал сваты россия-1
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