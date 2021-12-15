Аналитики Кевехази и Богар спрогнозировали исход «игры с нулевым результатом» России и США

Будапешт, 15 декабря. США вынуждены взаимодействовать с Россией, поскольку «великая американская империя» теряет былую силу и влияние на глазах у мировой общественности. К такому выводу пришли венгерские аналитики Миклош Кевехази и Ласло Богар.

В интервью изданию «ПолитРоссия» ученые сообщили, что человечество живет по правилам «игры с нулевой суммой». Этот механизм предусматривает ситуацию, в которой преимущество, выигранное одной из сторон, утрачивается другим игроком. Одним из примеров «игры с нулевым результатом» являются отношения между владельцем капитала и рабочей силой. Когда у рабочих увеличивается зарплата, то один игрок выигрывает, а другой проигрывает, поскольку теряет прибыль.

Однако в истории были и обратные примеры. «Проигрышная игра» для владельца капитала (то есть повышение зарплаты) способна обернуться выигрышем в долгосрочной перспективе. Это возможно, если высокая квалификация рабочей силы, а также креативность и инновации приносят больше прибыли, чем отнимает повышение зарплаты.

«Этот пример в более широком смысле показывает, что дорога всегда открыта в обоих направлениях, — отметили Богар и Кевехази. — «Игра с нулевой суммой» может быть в любое время преобразована как во взаимный отрицательный результат («война»), так и в положительный («мир»). Все зависит от веры в возможность долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и доверия к другой стороне».

Федеральное агентство новостей /

Аналитики пришли к выводу, что высокомерие американской стороны и нежелание Вашингтона мириться с требованиями Москвы могут создать опасную нестабильность. Однако уже и сейчас становится ясно, что Россия вынуждает США менять правила игры и вести переговоры.

«Американская империя вынуждена взаимодействовать с Россией. Причина в том, что США как сверхдержава слабеют. И в будущем Вашингтону придется потратить остаток сил и энергии на борьбу с еще одним соперником — Китаем», — заключили эксперты.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отметил, что США стремятся улучшать связи с Россией, несмотря на все имеющиеся противоречия и различия в позициях стран.