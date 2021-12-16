Глава Монгольской народной партии: «Дружба с Россией — оплот для процветания нашей Родины»

В преддверии визита в Москву избранного в этом году президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха ФАН публикует интервью с общественным деятелем, генеральным директором НП Монгольское землячество «Вечное небо», генеральным секретарем Монгольской народной партии Дамдинсурэном Амарбаясгаланом.

— 16 декабря 2021 года в Кремле состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Как Вы считаете, что станет предметом обсуждения двух лидеров? На чем будет сделан акцент?

— На мой взгляд, предметом обсуждения будут вопросы дальнейшего углубления дружбы между нашими народами и взаимовыгодного сотрудничества наших стран в самых различных сферах, в частности строительства газопровода «Союз Восток» между Китаем и Россией, который пройдет через территорию Монголии.

— Какие выгоды и преимущества Монголии дает реализация проекта «Союз Восток»?

— Газопровод «Союз Восток» — уникальный и стратегический проект для наших стран, который сулит большие выгоды как российскому, так и монгольскому народам. Мы рассматриваем этот газопровод как увеличение мощи и влияния России в мире. И мы очень ценим, что он будет проходить через территорию нашей страны, в чем большая заслуга нашего нынешнего президента Ухнаагийна Хурэлсуха, который продвигал его еще в свою бытность премьер-министром в 2016–2021 гг. Конечно, наши доморощенные либералы, которые во всем стараются угодить США, этому пытаются противодействовать. Но как партия они относительно малочисленны и переживают упадок.

— Вы упомянули о том, что Монголия подвергается деструктивному воздействию со стороны США? Какие цели Соединенные Штаты преследуют в Монголии? Как в Вашей стране относятся к американской внешнеполитической экспансии?

— США, на мой взгляд, пытаются использовать Монголию как территорию между Китаем и Россией для продвижения своих интересов. И мы, простые люди, за эти годы много натерпелись от американцев! Они как колонизаторы уничтожали буквально все, куда только приходили. Монголия — это относительно малонаселенная страна, но с большой историей. Большинство наших жителей осознает, что именно дружба и сотрудничество с Россией является оплотом для процветания нашей Родины.

kremlin.ru /

— Месяц назад, в ноябре, отмечалось 100-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Советской Россией. Как развиваются отношения между нашими странами сегодня? Какие перспективы двустороннего сотрудничества?

— Монголия — это вторая страна не только в Азии, но и в мире, которая выбрала социалистический путь развития вместе с Советской Россией. Именно наши отцы и деды в 1921 году выбрали Советскую Россию как надежного партнера в деле освобождения Монголии от внешних захватчиков. С тех пор не одно поколение монголов крепко связало свою жизнь с Россией, и мы делили как радости совместных побед и достижений, так и горечи невзгод, особенно в 1990-е годы. Достаточно вспомнить, как в годы Великой Отечественной войны весь монгольский народ как один встал в защиту братского советского народа и помогал буквально всем чем мог. В частности, поставляя в Советский Союз такой стратегический материал, как войлок для шинелей и зимней обуви, овечью шерсть для изготовления тулупов и мясо для питания советских солдат. Маленькая Монголия тогда поставила для нужд Красной армии в числе прочего значительно больше мяса и масла, чем США. Монгольский народ поставлял в Красную армию лошадей, сформировал танковый батальон «Революционная Монголия» и эскадрилью самолетов. Советский Союз высоко ценил нашу помощь и вклад монгольского народа в Победу над фашизмом, и, в свою очередь, также поддерживал Монголию всем чем только мог, особенно до прихода к власти Никиты Хрущева.

— Как Вы считаете, может ли Монголия как внешнеполитический и экономический партнер Российской Федерации признать Крым российским или независимость Абхазии и Южной Осетии. Что, на Ваш взгляд, для этого необходимо?

— Мы, граждане Монголии, в большинстве своем знаем, когда и при каких обстоятельствах Хрущев передал Крым Украине и что воссоединение Крыма с Россией стало выражением воли жителей полуострова и восстановлением исторической справедливости. Но, к сожалению, нынешние правители нашей страны слишком сильно зависят от доллара. США через своих агентов буквально мониторят информационное пространство Монголии через телевизионные каналы и пресловутые социальные сети. Из-за этого у нас в Монголии выросло целое поколение людей, не знающее русский язык и культуру и превратившееся в поклонников Запада. Недавно наш новый президент и лидер МНП Ухнаагийн Хурэлсух одержал важную победу в деле навязывания нашей стране огромных долгов со стороны Англии, которая разрабатывает в Монголии уникальное месторождение меди. Но до полной победы еще далеко.

pixabay.com / Herbert Bieser

— Расскажите, пожалуйста, о деятельности Вашей организации в Москве. Каких успехов удалось достичь на этом поприще? Какой вклад Вы хотите внести в развитие российско-монгольских отношений?

— Наша организация — некоммерческое партнерство Монгольское землячество «Вечное небо» — единственная официально зарегистрированная в Российской Федерации из монгольских общественных организаций. Я являюсь ее директором. Мы оказываем содействие партнерству между народами двух стран, представляем социальные, экономические, творческие, национально-культурные, спортивные и прочие интересы граждан Монголии, находящихся на территории России. В наших планах также организовать в Москве монгольский этнокультурный центр.

Особое внимание мы уделяем нашим монгольским студентам, которые учатся в различных вузах практически во всех регионах России. Это примерно 4000 студентов, из которых 550 человек каждый год бесплатно учатся за счет российского государства по квоте. И мы сейчас делаем все от нас зависящее, чтобы увеличить это количество. Например, в Китае 10 лет назад учились до 1000 наших студентов, а сейчас их уже насчитывается 15 тысяч. У них там очень большие стипендии и хорошие условия. Я хотел, чтобы у наших студентов в России было все на таком же уровне, увеличить их число хотя бы до 10-15 тысяч, чтобы они учились русской культуре, получали российское образование. За последние 30 лет много было потеряно в этом отношении. Сейчас мы постепенно восстанавливаем и наверстываем упущенное, поддерживаем и продвигаем преподавание русского языка в школах Монголии, поощряем наших студентов, которые обучаются в России, оказываем содействие их участию в различных российских программах и спортивных мероприятиях. Например, правительство Москвы организует ежегодную спартакиаду среди землячеств и национально-культурных объединений столицы. Наши студенты в ней регулярно участвуют, занимают призовые места в самых различных видах спорта — шахматах, баскетболе, борьбе.

фото из личного архива Дамдинсурэна Амарбаясгалана /

— Вы осуществляете какое-либо взаимодействие с общественными организациями и политическими движениями в РФ?

— Я являюсь членом совета по национальным видам спорта, представителем монгольских национальных видов спорта Ассамблеи народов Евразии. Это российская общественная организация, которая стремится реализовать проекты, направленные на усиление интеграционных процессов посредством разностороннего сотрудничества с партнерами из разных стран большой Евразии. В центре внимания ассамблеи вопросы экономического сотрудничества, приоритеты в области культуры и спорта, образования, молодежи, политики. Членами ассамблеи сегодня являются неправительственные организации и граждане с активной жизненной позицией из больше чем 40 стран евразийского континента.

— Ваше видение отношений России и Монголии в обозримой перспективе?

— Мы говорили о 100-летии дипломатических отношений, но русские и монголы взаимодействуют не 100, а без малого 800 лет. У великого русского князя Александра Невского, названного сына хана Батыя, есть крылатое выражение: «Нужно крепить оборону на Западе, а друзей искать на Востоке». Эти слова сейчас, как и 800 лет назад, имеют огромную актуальность. И я хотел бы этими словами закончить нашу беседу.