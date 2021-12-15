Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 18:05
18:05
Весь мир
Лавров призвал к возобновлению прямых переговоров между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО
18:00
Общество
Ассоциация ЖСК Петербурга обвинила коммунальные службы в массовых травмах горожан
17:52
Армия
Ростех досрочно передал ВС РФ боеприпасы для защиты от высокоточного оружия
17:51
Политика
Политолог Копатько назвал проект Зеленского о гражданстве этапом дерусификации Украины
17:48
Происшествия
Отец экс-директора ФБК Жданова может получить три года колонии по делу о мошенничестве
17:48
Общество
Территория у Мариинского театра тонет в кучах грязного снега
17:47
Шоу-бизнес
Лепсу и его жене предстоит поделить недвижимость стоимостью более миллиарда рублей
17:47
Общество
В «МежРегионРазвития» назвали припаркованные машины помехой для уборки улиц в Петербурге
17:45
Политика
МИД России подтвердил готовность оказать помощь в нормализации отношений Армении и Турции
17:45
Весь мир
Глава Избиркома Ливии обсудил сотрудничество с американским НПО IFES
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Киреев: Венгрия с реваншистским настроением смотрит на современную Украину
Политика
Политолог Киреев: Венгрия с реваншистским настроением смотрит на современную Украину
honvedelem.hu  /  Pr Scr

Венгрия с реваншистским настроением смотрит на современную Украину. Об этом ФАН рассказал политолог Владимир Киреев.

Конфликт с Венгрией

Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Такое заявление сделал бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По его мнению, из-за этого в Закарпатье перекрыты границы. Он добавил, что власти Венгрии осведомлены о сильных позициях Украины в этом регионе.

«Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными», — добавил он.

Венгрия с реваншистским настроением смотрит на современную Украину
facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Отношения между Украиной и Венгрией обострились на фоне местных выборов в Закарпатье. 26 октября Киев запретил въезд двум высокопоставленным венгерским чиновникам из-за агитации в регионе. Официально их имена не назывались.

Венгрия хочет реванша

Как отметил Владимир Киреев, у современной Украины есть множество нерешенных конфликтных вопросов со всеми соседями, а также и внутри самой страны.

«С одной стороны, это неудивительно, потому что любое современное общество наполнено конфликтами в силу состояния мирового устройства. С другой стороны, есть нечто отражающее именно местную ситуацию, поскольку пресловутая постмодернизация затронула украинское общество особенно сильно. Оно породило инфантильность не только у периферийных групп, но и у элит. Отсюда все эти претензии ко всем соседям, хаотичные действия политиков, социальная энтропия, невозможность борьбы с коррупцией», — пояснил Владимир Киреев.

Венгрия с реваншистским настроением смотрит на современную Украину
Личная страница в ВК /

Не секрет, что венгерское общество с реваншистским настроением смотрит на современную Украину, отмечает эксперт. Будапешт видит ее как страну, которая держит несколько сотен тысяч этнических венгров под своим контролем. При этом якобы Киев угнетает их по национальному признаку.

«Венгрия, в которой патриотические настроения достаточно сильны, чувствительна к этому моменту и ведет просветительскую работу среди этнических венгров, проживающих на территории Украины. Может, они и не стремятся к мгновенной передаче этих территорий с людьми, но при первой возможности готовы поднять вопрос о переходе ряда районов и областей из состава Украины в Венгрию. Это и рождает ответную реакцию Украины, умеренную на уровне руководства страны, стремящегося не портить отношения со страной — членом ЕС и НАТО, и достаточно резкую со стороны националистически настроенных общественных групп и движений», — добавил Владимир Киреев.

Впрочем, запугивание со стороны Жебривского Венгрия вряд ли воспримет всерьез. На данный момент «полуживая» армия Украины переживает не лучшие времена. Так, капитан I ранга в запасе Сергей Горбачев отметил, что ВСУ — слабая структура. Кроме того, там наблюдаются регулярные случаи коррупции среди офицеров.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Киреев: Венгрия с реваншистским настроением смотрит на современную Украину
украина венгрия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать