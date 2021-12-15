Волгоградцам пояснили, когда не нужно платить за ЖКУ при отъезде

Волгоград, 15 декабря. Представители государственной жилищной инспекции Волгограда разъяснили жителями, когда не нужно оплачивать услуги ЖКХ при отъезде.

При отсутствии от пяти календарных дней подряд перерасчет коммунальных услуг возможен при соблюдении некоторых условий.

Ряд услуг придется оплатить в любом случае: общедомовые нужды, услуги по управлению многоквартирным домом и текущий ремонт общего имущества, передает «Волгоградская правда». Оказание этих услуг не прекращается в период отсутствия жильца.

Вопрос оплаты воды, газа и электричества при наличии счетчиков не возникает, а в случае их отсутствия собственник может сделать перерасчет. При этом с января 2017 года исполнитель коммунальной услуги может отказать в перерасчете платы за временное отсутствие тем, кто платит по нормативам. В случае если установка счетчиков невозможна из-за технических особенностей дома, это правило не сработает и перерасчет будет произведен.

Перерасчет осуществляется в течение пяти рабочих дней на основании письменного заявления, поданного до начала временного отсутствия или не позже 30 дней после его окончания. Управляющая компания по просьбе собственника может опломбировать краны на время отсутствия, подтверждать отъезд документами не потребуется.

Ранее ФАН рассказывал о ложных счетах за услуги ЖКХ, получаемых жителями Нижнего Новгорода. Мошенники подбрасывали в почтовые ящики фальшивые квитанции на оплату задолженности за газ.