Наговоры, украшения, подарки: как подготовиться к новогодней ночи для исполнения желаний

Новогоднюю ночь не зря называют волшебной. Если правильно к ней подготовиться, то желания обязательно сбудутся. Однако не все общепринятые новогодние ритуалы и подарки принесут в жизнь счастье. Почему нельзя загадывать желание, поднимая бокал шампанского, и что хорошего может быть в подарке в виде носков, в беседе с ФАН объяснила экстрасенс, парапсихолог, колдунья Елена Ерлин.

Магия новогодней ночи, по словам колдуньи, существует, она во всем: в украшении дома, в елке, в праздничном столе, подарках. Если правильно встретить Новый год, то желания обязательно исполнятся. При этом никакие серьезные профессиональные обряды совершать не нужно.

«Маленьких бытовых ритуалов в предпраздничные дни и в саму новогоднюю ночь вполне достаточно для исполнения желаний. Помимо загадывания желаний в час икс я еще рекомендую взаимодействовать с новогодними подарками и аксессуарами», — сказала она.

Как объяснила экстрасенс, подарки несут определенную энергетику, связанную с пожеланиями близким: богатства, здоровья, любви и других важных вещей. Искренние и самые светлые пожелания надо наговорить на подарок. При этом важно, чтобы это были слова, сказанные от чистого сердца, а не заезженные шаблоны из интернета.

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«Например, если вы мужу желаете открытых дорог и развития, то такой наговор можно сделать на носки. Да, носки — спорный подарок, но они могут идти как дополнение. Главное, чтобы носки не были черными. Как видите, особые обряды не нужны: ни на кладбища, ни на перекрестки ходить не надо. Достаточно просто своими словами наговорить пожелания близкому человеку», — объяснила Ерлин.

По словам экстрасенса, несмотря на то, что сам Черный Водяной Тигр придет только в ночь с 31 января на 1 февраля, новогодняя ночь волшебна уже тем, что это переход в новый код года, и ее тоже надо встретить правильно. А с 21 декабря начнется период зимнего солнцестояния, который является началом еще одного жизненного цикла. В это время оживает сакральный мир: стирается граница между живым, мертвым и божественным миром.

«В это время хорошо гадать и проводить ритуалы на благополучие. Если правильно загадывать желания, то они сбудутся», — сказала Ерлин.

Однако ритуал ритуалу рознь. Экстрасенс не рекомендовала загадывать желания на бокал с шампанским, как это уже привыкли делать россияне. По ее словам, все, что связано с алкоголем в ритуалах, — это «открытие горьких путей».

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«Алкоголь — это горечь. В магии алкоголь используется только в качестве жертвоприношения духам, но точно не для себя. Поэтому для счастливой жизни лучше в ритуалах использовать сладости. В качестве подарка алкогольные напитки тоже неуместны. Понятно, что у нас принято дарить дорогой алкоголь, но ко всему этому отношусь негативно», — объяснила Ерлин.

Вместо наговора желаний на бокал шампанского экстрасенс рекомендовала украсить елку символом того, что очень хочется получить в следующем году. Если заветное желание — купить квартиру, то на елку можно повесить ключи или игрушку в виде домика, привела пример она. При этом новогодняя ель должна быть искусственная, поскольку натуральная рано или поздно засохнет и «умрет», забрав с собой желания.

Ранее ФАН ответил на вопросы читателей: в чем встречать год Тигра и какие блюда должны стоять на праздничном столе. Наряд должен быть, с одной стороны, сдержанным, но в то же время эффектным. Главными цветами года являются черный, все оттенки синего и голубого. Поскольку хозяин года — хищник, он оценит разнообразие мясных блюд и закусок на праздничном столе. Но стихия Тигра — вода, поэтому отлично подойдут дары морей, озер и рек: рыбные деликатесы, морепродукты, икра.