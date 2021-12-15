Звезда «Горько!» Александрова попала в больницу с сотрясением мозга

Москва, 15 декабря. Актриса Юля Александрова попала в больницу. Медики диагностировали у знаменитости сотрясение мозга, которое она получила во время катания на надувных санях.

Юлия получила травму, катаясь на «ватрушке». Во время спуска с горы, она вылетела из тюбигна и ударилась головой об лед. Звезда «Горько!» и «Все умрут, а я останусь» потеряла сознание. Чтобы узнать о последствиях удара, актриса обследовалась у врачей.

«Нет кровотечения и не треснул череп. Будьте осторожны! Будьте здоровы», — написала Юля Александрова на странице в Instagram.

Актриса добавила несколько фотографий, сделанных во время посещения больницы, пишет «Вечерняя Москва». На снимках Александрова была с перебинтованной головой. Поклонники звезды, переживающие за ее состояние, пожелали ей здоровья и скорейшего выздоровления.

«Юльчик, хорошо, что не более сложно!»; «Юля, береги себя!»; «Поправляйся скорее и больше так не делай!» — написали комментаторы.

В начале месяца с сотрясением мозга попала в больницу Инна Коляда, известная по фильму «Стиляги». Врачам она сообщила, что ее избили.