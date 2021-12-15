Стефани Уильямс обсудила c Президентским советом Ливии трудности в подготовке к выборам

Триполи, 15 декабря. Специальный советник Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс встретилась с заместителем главы Президентского совета Ливии Абдаллой аль-Лафи, чтобы обсудить предстоящие президентские и парламентские выборы.

На встрече рассмотрены усилия миссии ООН по разрешению кризиса в африканском государстве и последние политические события. Стороны затронули препятствия, стоящие перед избирательным процессом, и пути их преодоления.

Аль-Лафи подтвердил, что плебисцит, запланированный на 24 декабря, напрямую поспособствует обеспечению безопасности в Ливии.

Спецпосланник, в свою очередь, высоко оценила усилия Президентского совета по достижению успеха мирного урегулирования и меры по организации проведения голосования. Она указала на необходимость придерживаться результатов Форума политического диалога для построения единого демократического государства.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил Стефани Уильямс на должность спецсоветника в североафриканской стране на прошлой неделе. В воскресенье, 12 декабря, она прибыла в Триполи для переговоров с ливийским руководством и политическими партиями по поводу предстоящих выборов.

За последние дни американский дипломат провела несколько отдельных встреч с главой Президентского совета Мухаммадом аль-Лафи, его заместителем Мусой аль-Куни, председателем избиркома Имадом ас-Саихом, вице-спикером Палаты представителей Фаузи ан-Нувайри, начальником генштаба сил западного региона Мухаммадом аль-Хаддадом, главой Высшего государственного совета Халедом аль-Мишри и другими. Уильямс намерена договориться относительно переноса плебисцита.

Ранее член Форума политического диалога Захра Ланги призвала спасти выборы от вмешательства Уильямс. По ее словам, выход возможен, если общественность поддержит усилия Избирательной комиссии.

Руководитель ФЗНЦ Максим Шугалей предположил, что плебисцит не состоится в назначенный срок. По его словам, усилия спецпосланника ООН направлены на то, чтобы под предлогом переноса сдвинуть дату сначала на несколько месяцев, а затем и на год.