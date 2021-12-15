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Си Цзиньпин выразил надежду на визит Путина в Китай перед зимней Олимпиадой

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 12:42
Политика
Си Цзиньпин выразил надежду на визит Путина в Китай перед зимней Олимпиадой
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Пекин, 15 декабря. Председатель КНР Си Цзиньпин во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду на визит российского коллеги в Пекин.

По словам китайского лидера, он с нетерпением ждет личной встречи с коллегой из России. Си Цзиньпин рассчитывает, что Путин поучаствует в открытии зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 4 по 22 февраля в 2022 году.

«Я ожидаю, что через месяц вы посетите Китай с визитом, а также примете участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине. С нетерпением жду нашей с вами олимпийской встречи», — сказал председатель КНР.

Ранее сообщалось, что в ходе онлайн-встречи Си Цзиньпин выразил признательность Путину за борьбу с попытками Запада вбить клин между Россией и Китаем.

 

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Все новости / Политика / Си Цзиньпин выразил надежду на визит Путина в Китай перед зимней Олимпиадой
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