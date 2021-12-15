Россиянка описала «простой и нелогичный» способ трудоустройства в Армении

Ереван, 15 декабря. После переезда в Армению россиянка Людмила столкнулась с проблемой трудоустройства. Девушка рассказала, какие в этой стране правила поиска работы.

Людмила переехала в Армению из любви к стране и в попытке разгадать «секретный код» местных жителей. Спустя три года Людмила призналась, что ей так и не удалось до конца понять армян. В частности, их отношение к трудоустройству.

После того как прошла эйфория от смены места жительства и исполнения заветного желания, Людмила занялась поисками работы. И тут она столкнулась в определенными трудностями, обоснованные разницей менталитетов.

«В Армении есть работа. И ее очень много. Просто за нее не хотят платить. Плюс к этому здесь очень простой и нелогичный порядок трудоустройства», — отметила Людмила.

Global Look Press / Konstantin Kokoshkin

Устроиться куда-то без личных или родственных связей оказалось практически невозможно, в Армении мало кто принимает на работу на основании профессиональных навыков. Еще есть такая особенность, как испытательный срок, на котором работаешь наравне со всеми, но бесплатно. После окончания этого периода работодатели придумывают поводы, чтобы отсрочить выплату зарплаты. Девушка все же смогла трудоустроиться, успев при этом дважды поработать на «испытательном» сроке и заняться собственным делом.

В беседе с «Лентой.ру» Людмила призналась, что сложнее всего было смириться с армянским менталитетом. Людей этой нации нельзя подгонять, указывать на обязательства и давить сроками, иначе о хорошем сервисе можно забыть.

«Хотя иногда напор и помогает ускорить процесс, но только если его потом сгладить обезоруживающей улыбкой и комплиментом», — пояснила Людмила.

У каждой армянской семьи есть свой «пул» мастеров, с которыми налажен не только деловой, но и душевный контакт. Если мастер не чувствует «вдохновения», то работа будет сделана кое-как и не всегда в срок. К тому же у армян есть особенность — они никогда не отказываются от задачи, даже если не хватает квалификации для ее выполнения. Как итог — некачественно выполненная работа.

Россиянка Анастасия долгое время живет в Марокко, она замужем за местным жителем. Во время визита на Родину супруги иностранец был шокирован разнообразием продуктов в обычном супермаркете Москвы.