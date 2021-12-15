Военные медики ЮВО оказали помощь двум тысячам пациентов с COVID-19 в Абхазии

Сухум, 15 декабря. Мобильный многопрофильный госпиталь Южного военного округа (ЮВО) завершил свою работу в Абхазии и готовится к убытию в пункт постоянной дислокации.

Начальник госпиталя подполковник Абдулмеджид Магомедов отметил, что военнослужащие успешно выполнили миссию, которая продолжалась в течение пяти месяцев. По его словам, военные врачи оказали помощь двум тысячам жителям Республики Абхазия, заболевших коронавирусной инфекцией. Кроме того, подполковник призвал граждан пройти вакцинацию, а также соблюдать меры профилактики COVID-19, передает телеканал «Звезда».

«У нас были привитые больные, у них болезнь протекала намного легче, чем у тех, кто был без прививок. Те люди, которые к нам обращались, те люди, которые у нас стационарно лечились, привитые, у них лечение протекало по количеству дней короче, чем у других, в реанимацию они не попадали, в общей палате в течение недели мы их вылечивали и отпускали домой без осложнений», — пояснил он.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». При этом глава государства признался, что после процедуры чувствовал себя хорошо, передает телеканал «360».