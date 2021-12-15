Глава Президентского совета Ливии призвал выбрать депутатов и главу страны в один день

Триполи, 15 декабря. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад аль-Манфи подтвердил приверженность руководства страны одновременному проведению президентских и парламентских выборов. Всеобщее голосование запланировано на 24 декабря.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, заявление политика озвучено в ходе встречи с главой Высшего судебного совета Мухаммедом аль-Хафи. Стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой к избирательному процессу, а также сопутствующие правовые процедуры.

«У ливийцев нет другого выбора, кроме как провести президентские и парламентские выборы одновременно», — сказал глава Президентского совета.

Аль-Манфи отметил необходимость общения с судебными властями, чтобы способствовать успешному проведению избирательного процесса. Участники встречи подтвердили важность текущего этапа в истории Ливии.

В октябре Палата представителей внесла поправку в электоральное законодательство. Парламентский плебисцит состоится через 30 дней после выборов президента страны.

Глава ФЗНЦ Максим Шугалей предположил, что всеобщее голосование не пройдет в назначенную дату. Миссия ООН, по его словам, работает над тем, чтобы отсрочить мероприятие на несколько месяцев.