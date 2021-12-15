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Олимпийская чемпионка по баскетболу Кэндис Паркер объявила о беременности своей жены

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 12:08
Общество
Олимпийская чемпионка по баскетболу Кэндис Паркер объявила о беременности своей жены
Global Look Press  /  Birdie Thompson

Вашингтон, 15 декабря. Баскетболистка Кэндис Паркер, которая дважды становилась олимпийской чемпионкой в составе сборной США, поделилась с поклонниками радостной новостью. Ее жена, российская баскетболистка Анна Петракова, беременна.

Паркер объявила о скором прибавлении в семье на своей странице в Instagram. Спортсменка поздравила свою супругу со второй годовщиной и опубликовала несколько снимков, на которых виден округлившийся живот Петраковой.

«Мы всегда мечтали о своей семье. Не верится, что теперь у нас будет ребенок!» — написала американская баскетболистка.

По словам олимпийской чемпионки, ее дочь уже готова стать старшей сестрой. Паркер не терпится перейти к новому жизненному этапу вместе с женой.

Олимпийская чемпионка по баскетболу Кэндис Паркер объявила о беременности своей жены
Prt Scr instagram.com / @candaceparker

Кроме того, спортсменка оставила множество теплых слов для своей супруги. Она отметила, что им с Петраковой пришлось пройти непростой путь. Американская баскетболистка, по ее словам, гордится тем, что они создали с женой как вместе, так и по отдельности. Паркер обратилась к супруге с многочисленными благодарностями.

«Спасибо за мой смех и твои объятия, мой танец под дождем, мое счастье, мой дом. Спасибо, что указываешь мне на ошибки и помогаешь двигаться вперед. Я тебя люблю», — приводит слова олимпийской чемпионки «Газета.Ru».

Ранее прибавление случилось в семье певицы Нюши и ее супруга — бизнесмена Игоря Сивова. Исполнительница родила от мужа второго ребенка.

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паркер баскетболистка петракова
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