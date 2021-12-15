Цена сотрудничества с США: сколько Австралия заплатит за отказ от французских подлодок

До сих пор на слуху остается международный скандал, связанный с отказом Канберры от ранее оговоренного контракта на строительство во Франции подводных лодок для национальных ВМС, что стало неотъемлемой частью соглашения о вступлении Австралии в тройственный военный союз с США и Великобританией.

Controversial Aukus sea vessel pact will be expensive and challenging for Australia even with US and EU support, report findshttps://t.co/pdYvvEO4UA — The National (@TheNationalNews) December 13, 2021

Условие для вступления в блок

Как известно, AUKUS был образован для формирования широкого фронта противостояния Китаю, рост могущества которого в последние годы вызвал большую озабоченность Вашингтона. На этом фоне в Белом доме даже снизошли до того, что в своих руководящих и системообразующих документах перестали считать Россию главным стратегическим врагом, отдав пальму первенства КНР.

Вовлекая Австралию в войну двух мировых систем, китайскую и англосаксонскую, Вашингтон убедил своего нового военно-политического союзника, что средства, предназначенные для закупки подводных лодок, ни в коем случае не должны быть переданы во Францию, с которой у США в последние годы возникли определенные политические разногласия. Канберре разъяснили, что мощь военно-морских сил Австралии должна опираться на «более прогрессивные» атомные подводные лодки, произведенные в Соединенных Штатах.

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Австралийский подводный флот

В период с 1996-2003 года Австралия на вооружение своих ВМС приняла шесть дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) типа «Коллинз», имевших водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, вооруженных торпедами Mark 48 Mod 4 и крылатыми ракетами типа Sub-Harpoon. Срок эксплуатации этих субмарин завершается — к 2025 году их начнут списывать из боевого состава флота и утилизировать.

Принимая во внимание нарастание противоречий с Китаем, правительство Австралии решило расширить свою кораблестроительную программу по замене подводных лодок, ресурс которых исчерпывается.

В результате проведенного конкурса было принято решение строить неатомную версию французских подводных лодок типа «Барракуда» — перепланировку конструкции брала на себя парижская компания Naval Group, о чем и был в 2016 году подписан соответствующий договор. Считалось, что верфи данной компании в период с 2023 по 2040 год построят для Австралии 12 субмарин. Называлась и цена контракта — 56 млрд евро.

#Australia: Nuclear #Submarine Fleet Could Slug Aussie Taxpayers with $171b Bill, Report Says https://t.co/AOPvj245Ha — International Naval & Maritime News (@NavalNews) December 14, 2021

Цена больше, лодок меньше

По договору с США ожидается, что Канберра получит не 12 ДЭПЛ, а восемь атомных подводных лодок (АПЛ). Причем американцы готовы разместить на новых австралийских водных машинах всю номенклатуру своего вооружения, включая и то, что способно нести ядерные заряды. Оборонный аналитический центр Австралии заявляет, что новая сделка обойдется стране в 116 млрд долларов, не считая невозвратных затрат по отмененному договору с Францией.

Австралийский институт стратегической политики, как пишут национальные издания, полагает, что в том формате работы по новым подводным лодкам, какой Вашингтон навязывает Канберре, первая атомная субмарина будет спущена на воду не ранее, чем через 20 лет.

The French Attack sub project was a $90B program delivering a first Adelaide built sub in 2035. Too costly and too late! The new nuclear sub project is a $171B program delivering a first sub in 2040. Even costlier and even later!! ????‍♂️ #irresponsible #auspol https://t.co/EcYiv8IDGN — Rex Patrick (@Senator_Patrick) December 14, 2021

Сейчас также рассматривается вариант строительства АПЛ британской конструкции. Представители минобороны Австралии заявляют, что точно определиться с обликом новой лодки они смогут не ранее, чем через 18 месяцев. Все это время австралийские специалисты будут сопоставлять потенциальные сроки и стоимость строительства подводных лодок в США и Великобритании. Правда, уже сейчас, еще до окончательного решения, заявляется, что вариант сотрудничества с Лондоном более приемлем: судя по текущему графику загрузки местных верфей, он позволяет начать строительство к исходу десятилетия.

Компромисс между стоимостью, производством и национальной безопасностью

Кораблестроители изучают различные варианты строительства АПЛ, которые могли бы учесть массу факторов, включающих в себя стоимость проекта, графики строительства, ввода в эксплуатацию и вывода из состава флота лодок, выработавших свой ресурс. Также они оценивают и внешнеполитическую ситуацию, характеризующуюся нарастанием (реальным или мифическим) угроз со стороны Китая и иных государств. Сообщается, что будет выбран «наиболее оптимальный вариант».

Впрочем, как говорят специалисты, «оптимальный вариант», по которому Австралия могла получить 12 лодок за 56 млрд евро, утрачен для Канберры навсегда. И сейчас австралийскому руководству предстоит выбрать новую альтернативу, стоимость которой по разным оценкам колеблется от 116 до 129 млрд долларов при одной схеме строительства лодок водоизмещением до 7 тыс. тонн, и от 153 до 171 млрд долларов по другой схеме создания субмарин, имеющих водоизмещение до 10 тыс. тонн.

Australia’s nuclear submarine deal under security partnership AUKUS is estimated to cost at least $116 billion (US$83 billion), a defence think tank said.

In an analysis of the deal, the Australia Strategic Policy Institute (ASPI) examined the # # # #https://t.co/hJ4ZGdhXzP pic.twitter.com/h9d5ypybdD — Mike Izzo (@izzorv6) December 14, 2021

Представители австралийского ВПК подчеркивают, что точное определение предстоящих затрат невозможно из-за высокой степени неопределенности конфигурации проектов.

Можно еще раз посмотреть на цифры, отражающие стоимость морской безопасности Австралии, чтобы понять, что к ней они никакого отношения не имеют. Как говорится, ничего личного — только бизнес. Сможет ли австралийский бюджет вытянуть этот проект, навязанный «союзниками», покажет время.

А Франция, стало быть, в полный рост получила свой бумеранг за построенные, но так и не переданные России десантно-вертолетные корабли-доки типа «Мистраль».

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