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Цена сотрудничества с США: сколько Австралия заплатит за отказ от французских подлодок

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 13:07
Весь мир
Цена сотрудничества с США: сколько Австралия заплатит за отказ от французских подлодок
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Brian Nokell/Общественное достояние

До сих пор на слуху остается международный скандал, связанный с отказом Канберры от ранее оговоренного контракта на строительство во Франции подводных лодок для национальных ВМС, что стало неотъемлемой частью соглашения о вступлении Австралии в тройственный военный союз с США и Великобританией.

Условие для вступления в блок

Как известно, AUKUS был образован для формирования широкого фронта противостояния Китаю, рост могущества которого в последние годы вызвал большую озабоченность Вашингтона. На этом фоне в Белом доме даже снизошли до того, что в своих руководящих и системообразующих документах перестали считать Россию главным стратегическим врагом, отдав пальму первенства КНР.

Вовлекая Австралию в войну двух мировых систем, китайскую и англосаксонскую, Вашингтон убедил своего нового военно-политического союзника, что средства, предназначенные для закупки подводных лодок, ни в коем случае не должны быть переданы во Францию, с которой у США в последние годы возникли определенные политические разногласия. Канберре разъяснили, что мощь военно-морских сил Австралии должна опираться на «более прогрессивные» атомные подводные лодки, произведенные в Соединенных Штатах.

Американская подлодка
wikipedia.org / Thiep Nguyen / public domain

Австралийский подводный флот

В период с 1996-2003 года Австралия на вооружение своих ВМС приняла шесть дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) типа «Коллинз», имевших водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, вооруженных торпедами Mark 48 Mod 4 и крылатыми ракетами типа Sub-Harpoon. Срок эксплуатации этих субмарин завершается — к 2025 году их начнут списывать из боевого состава флота и утилизировать.

Принимая во внимание нарастание противоречий с Китаем, правительство Австралии решило расширить свою кораблестроительную программу по замене подводных лодок, ресурс которых исчерпывается.

В результате проведенного конкурса было принято решение строить неатомную версию французских подводных лодок типа «Барракуда» — перепланировку конструкции брала на себя парижская компания Naval Group, о чем и был в 2016 году подписан соответствующий договор. Считалось, что верфи данной компании в период с 2023 по 2040 год построят для Австралии 12 субмарин. Называлась и цена контракта — 56 млрд евро.

Цена больше, лодок меньше

По договору с США ожидается, что Канберра получит не 12 ДЭПЛ, а восемь атомных подводных лодок (АПЛ). Причем американцы готовы разместить на новых австралийских водных машинах всю номенклатуру своего вооружения, включая и то, что способно нести ядерные заряды. Оборонный аналитический центр Австралии заявляет, что новая сделка обойдется стране в 116 млрд долларов, не считая невозвратных затрат по отмененному договору с Францией.

Австралийский институт стратегической политики, как пишут национальные издания, полагает, что в том формате работы по новым подводным лодкам, какой Вашингтон навязывает Канберре, первая атомная субмарина будет спущена на воду не ранее, чем через 20 лет.

Сейчас также рассматривается вариант строительства АПЛ британской конструкции.  Представители минобороны Австралии заявляют, что точно определиться с обликом новой лодки они смогут не ранее, чем через 18 месяцев. Все это время австралийские специалисты будут сопоставлять потенциальные сроки и стоимость строительства подводных лодок в США и Великобритании. Правда, уже сейчас, еще до окончательного решения, заявляется, что вариант сотрудничества с Лондоном более приемлем: судя по текущему графику загрузки местных верфей, он позволяет начать строительство к исходу десятилетия.

Компромисс между стоимостью, производством и национальной безопасностью

Кораблестроители изучают различные варианты строительства АПЛ, которые могли бы учесть массу факторов, включающих в себя стоимость проекта, графики строительства, ввода в эксплуатацию и вывода из состава флота лодок, выработавших свой ресурс. Также они оценивают и внешнеполитическую ситуацию, характеризующуюся нарастанием (реальным или мифическим) угроз со стороны Китая и иных государств. Сообщается, что будет выбран «наиболее оптимальный вариант».

Впрочем, как говорят специалисты, «оптимальный вариант», по которому Австралия могла получить 12 лодок за 56 млрд евро, утрачен для Канберры навсегда. И сейчас австралийскому руководству предстоит выбрать новую альтернативу, стоимость которой по разным оценкам колеблется от 116 до 129 млрд долларов при одной схеме строительства лодок водоизмещением до 7 тыс. тонн, и от 153 до 171 млрд долларов по другой схеме создания субмарин, имеющих водоизмещение до 10 тыс. тонн.

Представители австралийского ВПК подчеркивают, что точное определение предстоящих затрат невозможно из-за высокой степени неопределенности конфигурации проектов.

Можно еще раз посмотреть на цифры, отражающие стоимость морской безопасности Австралии, чтобы понять, что к ней они никакого отношения не имеют. Как говорится, ничего личного — только бизнес. Сможет ли австралийский бюджет вытянуть этот проект, навязанный «союзниками», покажет время.

А Франция, стало быть, в полный рост получила свой бумеранг за построенные, но так и не переданные России десантно-вертолетные корабли-доки типа «Мистраль».

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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