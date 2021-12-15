Жителей Иркутской области предупредили о похолодании до −56 градусов

Иркутск, 15 декабря. Настоящая сибирская зима пришла в Иркутскую область. Синоптики предупредили, что в северных районах столбики термометров покажут до −56 градусов.

В связи с резким понижением среднесуточных температур подразделения МЧС России по Иркутской области перевели на усиленный режим дежурства. Подобные морозы ожидаются также в Алтайском, Забайкальском и Камчатском краях.

Жителям Москвы в свою очередь пообещали облачность, снег, гололед и до −3 градусов. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, сообщили в Гидрометцентре России.