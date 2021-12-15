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Пострадавшие от чрезвычайных ситуаций россияне могут получить кредитные каникулы

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 12:00
Экономика
Пострадавшие от чрезвычайных ситуаций россияне могут получить кредитные каникулы
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 декабря. Госдума рассмотрит законопроект о предоставлении отсрочки платежей по займам для россиян, пострадавших от ЧС, сообщает «Парламентская газета».

Авторами инициативы стали депутаты Наталья Костенко и Иван Демченко. Согласно действующему законодательству, граждане могут претендовать на кредитные каникулы, если оказались в сложной жизненной ситуации, которая может быть связана со снижением уровня доходов. Указанный механизм в условиях пандемии COVID-19 временно распространялся на ипотечные и потребительские кредиты. Ряд заемщиков, которые воспользовались этой услугой, позднее смогли вернуться к прежнему графику платежей.

Поправки позволят разрешить изменение условий кредитных договоров в том случае, если взявший ссуду человек оказался пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута ранее поддержал распространение кредитных каникул на потребительские кредиты, поскольку они повысят уровень доверия к финансовым организациям.

Каждый десятый россиянин готов взять кредит, чтобы отметить новогодние праздники и купить подарки. Финансовый консультант Елена Феоктистова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала, как грамотно спланировать траты.

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