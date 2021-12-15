Новые серии мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» покажут 17 декабря

Москва, 15 декабря. Новые серии мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» выйдут 17 декабря, сообщила пресс-служба киностудии «Союзмультфильм». Зрители увидят четыре эпизода.

Первая серия, получившая название «Лунапарк», будет показана в сети уличных цифровых экранов медиахолдинга MAER. Ее увидят на крупноформатных медиаэкранах, в частности, в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде и Сочи.

На всех экранах холдинга показ новых серий запланирован на одно время, пишет «Вечерняя Москва». Сеансы начнутся в 08:30 и в 18:00 по московскому времени.

В конце ноября «Союзмультфильм» представил первый трейлер анимационного проекта, который стал продолжением культового мультсериала «Ну, погоди!». Новое шоу сделано в современном 3D-формате.