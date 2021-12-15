Спортсменка из Ирака стала тренером по боксу для знаменитостей в США

«Королева в боксерских перчатках» — этот псевдоним знаком многим любителям спорта из США, ведь именно так себя называет эмигрантка из Ирака Энн Наджар.

В детстве девушка с семьей перебралась в Америку в поисках лучшей жизни, ее родной брат стал бойцом ММА и увлек боевыми искусствами сестру.

«Когда мне было 18, мой брат выступал в качестве бойца ММА, и я ходила с ним на бои, но ничего в них не понимала. Однажды я попросила брата отвести меня в спортзал, хотела разобраться в спорте, хотела понять суть того, что происходит на ринге. Так я попала на свой первый урок по боксу, много тренировалась, а потом взялась тренировать уже самого брата», — рассказывает Энн Наджар.

Сегодня спортсменка работает инструктором в известной боксерской академии в Сан-Диего. К ней на тренировки пытаются попасть многие: от простых людей, до знаменитостей.

«Моей первой знаменитостью был баскетболист Дуайт Ховард, после него я тренировала и других игроков команды «Денвер Наггетс», также ко мне на тренировки приходили известные бойцы из UFC. Андерсон Сильва написал мне, но лично я его еще не тренировала, но зато тренировала Райана Гарсиа, а также актера Майкла Б. Джордана и многих других», — хвастается тренер.

Наджар получила широкую известность в разгар пандемии. Ролики с ее спаррингами стали вирусными в социальных сетях, так она набрала более полумиллиона подписчиков.