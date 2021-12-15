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Новый способ очистки воздуха предложила аспирантка Томского государственного университета
Общество
Новый способ очистки воздуха предложила аспирантка Томского государственного университета
pixabay.com  /  Amanja Hemal

Томск, 15 декабря. Аспирантка Томского государственного университета разработала способ очищения воздуха в условиях ограниченного пространства. Свой метод она представила на научно-исследовательском конкурсе от ФСИ и РЖД. Разработка предназначена для использования в железнодорожном и авиационном транспорте. Мощная вентиляционная система будет подавать воздух в требуемом объеме и очищать его от бактерий, вирусов и различных примесей, методика основана на хорошо знакомом способе очистки озоном, сообщает «Алтайская правда».

Такой метод достаточно эффективен, хотя озон может негативно влиять на человека, поэтому воздух нуждается в дополнительной очистке. Часто для этого используют активированный уголь и технологии разложения. Эти методики имеют свои недостатки: терморазложение требует температуры выше 400 градусов по Цельсию, а уголь используется для небольших объемов. Поэтому разработчики поставили задачу найти технологию, которая разложит опасный для человека озон не безопасный кислород в условиях движущегося транспорта.

Представленная разработка всем требованиям соответствует: новый катализатор подходит для очистки воздуха в любых ограниченных пространствах, фильтрация исключит и озон, и другие примеси органического и искусственного происхождения, и некоторые виды инфекций. Новая технология сейчас активно тестируются на базе ТГУ, далее проверку она пройдет в реальных условиях.

Ранее ФАН рассказывал об изобретении алтайских ученых. Они запатентовали технологию управления уличным освещением.

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