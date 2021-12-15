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Ягудин посоветовал Медведевой и Милохину пойти дальше поцелуев на «Ледниковом периоде»

Шоу-бизнес
Ягудин посоветовал Медведевой и Милохину пойти дальше поцелуев на «Ледниковом периоде»
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 15 декабря. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о страстном поцелуе Евгении Медведевой и Дани Милохина, участников шоу «Ледниковый период». Он уверен, что они еще удивят публику.

Ягудин не знает, есть ли между Милохиным и Медведевой искра. Это необходимо спросить у самих участников шоу. Фигуристу все равно, какие теплые чувства проявляют блогер и спортсменка во время своих выступлениях.

По словам Ягудина, участники проекта не скрывают свое отношение друг к другу и поголовно показывают эмоции. Раньше на «Ледниковом периоде» подобного практически не было.

«Видимо, заметили, что это работает. Даже шутили на эту тему, что все услышали комментарий Татьяны Анатольевны [Тарасовой]: «Мы ощущали секс, он летал в воздухе». И все такие: «Ага, значит, это работает, давай-ка будем целоваться и обниматься», — пояснил Ягудин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Он уверен, что участники «Ледникового периода» найдут чем удивить зрителей. Ягудин посоветовал пойти дальше поцелуев, и тогда сезон будет отличаться креативом.

Ходят слухи, что между Милохиным и Медведевой начался роман. Однако блогер и фигуристка опровергают сплетни. По их словам, они отличные друзья.

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медведева ягудин Милохин
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