Ягудин посоветовал Медведевой и Милохину пойти дальше поцелуев на «Ледниковом периоде»

Москва, 15 декабря. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о страстном поцелуе Евгении Медведевой и Дани Милохина, участников шоу «Ледниковый период». Он уверен, что они еще удивят публику.

Ягудин не знает, есть ли между Милохиным и Медведевой искра. Это необходимо спросить у самих участников шоу. Фигуристу все равно, какие теплые чувства проявляют блогер и спортсменка во время своих выступлениях.

По словам Ягудина, участники проекта не скрывают свое отношение друг к другу и поголовно показывают эмоции. Раньше на «Ледниковом периоде» подобного практически не было.

«Видимо, заметили, что это работает. Даже шутили на эту тему, что все услышали комментарий Татьяны Анатольевны [Тарасовой]: «Мы ощущали секс, он летал в воздухе». И все такие: «Ага, значит, это работает, давай-ка будем целоваться и обниматься», — пояснил Ягудин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Он уверен, что участники «Ледникового периода» найдут чем удивить зрителей. Ягудин посоветовал пойти дальше поцелуев, и тогда сезон будет отличаться креативом.

Ходят слухи, что между Милохиным и Медведевой начался роман. Однако блогер и фигуристка опровергают сплетни. По их словам, они отличные друзья.