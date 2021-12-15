Си Цзиньпин поблагодарил Путина за противодействие попыткам поссорить Россию и Китай

Москва, 15 декабря. Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин начали переговоры. Встреча проходит в формате видеосаммита.

Главы государств помахали друг другу через экран. Владимир Путин признался, что рад выйти на связь с коллегой. Он выразил готовность обсудить китайско-российское сотрудничество, которое является образцом для других стран.

«Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведем переговоры, затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр», — добавил президент России.

Путин поблагодарил Со Цзиньпина за приглашение в Пекин в 2022 году. Глава КНР ответил, что с нетерпением ждет личной встречи с коллегой. Он также выразил признательность российскому лидеру за противодействие попыткам других стран вбить клин между РФ и Китаем.