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Helsingin Sanomat: Россия испытала новый радар после закупки американских ракет Финляндией

Армия
Helsingin Sanomat: Россия испытала новый радар после закупки американских ракет Финляндией
Федеральное агентство новостей

Хельсинки, 15 декабря. Россия не оставила без ответа закупку Финляндией новых американских истребителей F-35 и крылатых ракет AGM-158 JASSM-ER. Об этом пишет издание Helsingin Sanomat.

Около года назад Финляндия приобрела американские крылатые ракеты JASSM, дальность полета которых составляет около 370 километров. Помимо Хельсинки, они стоят на вооружении ВС Австралии, Польши и США. При этом в начале декабря 2021 года финская сторона заявила о намерении закупить у Вашингтона 64 истребителя F-35, а также крылатые ракеты JASSM-ER, радиус действия которых достигает более тысячи километров.

По словам автора публикации, Россия в отличие от НАТО без истерики и скандалов реагирует на возникновение угроз у своих границ. При этом Москва весьма сдержанно отвечает на них, предпринимая меры для обеспечения национальной безопасности. Так, на закупку Финляндией ракет JASSM Россия отреагировала созданием нового полка противовоздушной обороны, вооруженного зенитно-ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».

После приобретения Хельсинки дальнобойных JASSM-ER Москва провела испытания новейшего радара 104Ж6. Его главной особенностью является способность создавать трехмерную модель воздушного пространства и «видеть» ракеты и самолеты-невидимки противника. Благодаря этому отношения с Финляндией остаются на нормальном уровне.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет настаивать на недопустимости расширения НАТО на восток. По его словам, российская сторона намерена достичь конкретных договоренностей с США по этому вопросу, передает телеканал «360».

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россия финляндия ракеты f-35
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