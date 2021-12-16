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Сенатор Ковитиди: «Нормандскому формату» при урегулировании в Донбассе нет альтернативы»

Политика
Сенатор Ковитиди: «Нормандскому формату» при урегулировании в Донбассе нет альтернативы»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Сохранение «нормандского формата» — единственный путь не только к мирному урегулированию ситуации в Донбассе, но и к предотвращению иных критических процессов в Европе, считает член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. Своим мнением она поделилась в авторской колонке в контексте визита в Москву помощника госсекретаря США Карен Донфрид, которая предварительно провела переговоры в Киеве, в ходе которых вновь поднималась тема о якобы существующей «российской угрозе».

По мнению Ольги Ковитиди, вмешательство в ситуацию вокруг Украины стран, не входящих в «нормандскую четверку», может только усилить напряженность в этом регионе. Напоминаем, мнение, высказываемое в авторской колонке, может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Сенатор Ковитиди: «Нормандскому формату» урегулирования в Донбассе нет альтернативы
Global Look Press / Sandro Maddalena / Volodymyr Zelensky

«Нормандскому формату» нет альтернативы. Колонка Ольги Ковитиди

Сохранение «нормандского формата», с моей точки зрения, — это не только единственный путь к мирному урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе, но и к предотвращению иных критических процессов в центре Европы.

Обращаю на это внимание, поскольку с тревогой отмечаю, что градус политического напряжения на границах Украины в последнее время буквально зашкаливает. Для меня и моих коллег-политиков совершенно очевидно, что необходимо в кратчайшие сроки возобновить диалог в «нормандском формате». В сложившейся ситуации без конструктивного диалога с поиском точек соприкосновения и политического компромисса не обойтись. Ситуация очень серьезная.

Твердо уверена, что от сохранения политической роли «нормандской четверки» — Германии, России, Украины и Франции — зависит в дальнейшем судьба всей Европы. Думаю, для президента Украины Владимира Зеленского настало «время Ч». Став президентом, он обещал разрешить конфликт в Донбассе, а без выполнения Киевом Минских соглашений исполнить это предвыборное обязательство просто невозможно. Именно поэтому реальным шагом к сохранению европейской безопасности должно стать выполнение Украиной принятых на себя минских договоренностей в их политической части. Напомню, к этой части соглашений относятся конституционная реформа на Украине, децентрализация власти, местные выборы и наделение «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» особым статусом.

Вмешательство еще каких-то стран в эту ситуацию, с моей точки зрения, явно не служит мирному урегулированию внутриукраинского конфликта.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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