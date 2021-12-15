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В загсе Мордовии рассказали о самых редких именах детей
Общество
В загсе Мордовии рассказали о самых редких именах детей
pexels.com  /  Rene Asmussen

Саранск, 15 декабря. Начальник отдела ЗАГС Кадошкинского района Мордовии Елена Грозунова поведала о том, какие имена мордовцы дают своим сыновьям и дочкам.

С начала 2021 года в Кадошкинском районе республики родились 34 ребенка. Среди разнообразных вариантов имен наиболее часто встречаются четыре: Илья, Ева, София и Анна, сообщают «Известия Мордовии».

К редким именам можно отнести Микаэля, Всеволода и Платона. А совсем недавно одну девочку родители нарекли красивым именем Айлана. Как призналась Грозунова, такого имени она не встречала ни разу за всю свою практику.

Ранее ФАН сообщал, что российские именологи предостерегли родителей от выбора для своих дочерей некоторых имен. Поясняется, что некоторые из них способны серьезно осложнить жизнь ребенка.

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