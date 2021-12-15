Центризбирком России предложил расширить применение онлайн-голосования

Москва, 15 декабря. Онлайн-голосование следует распространить на российские регионы в 2022 году. Об этом сказала глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Выборы пройдут в России в ноябре 2022 года. Жители некоторых субъектов будут голосовать за глав регионов и членов заксобраний.

«Мы предполагаем тоже в ряде регионов . И немножко, не сильно расширить в этом году проведение дистанционного электронного голосования», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

В начале декабря Памфилова провела встречу с президентом России Владимиром Путиным. Она сообщила о преимуществах электронного голосования. Такой формат является удобным для избирателей, которые хотят проголосовать из дома.