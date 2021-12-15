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ЦИК России намерен расширить применение онлайн-голосования в следующем году

Политика
ЦИК России намерен расширить применение онлайн-голосования в следующем году
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 15 декабря. Центризбирком России планирует расширить применение онлайн-голосования в 2022 году, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Предполагается, что расширение онлайн-голосования коснется ряда регионов страны.

«Мы предполагаем тоже в ряде регионов [проведение ДЭГ на выборах в 2022 году]. И немножко, не сильно расширить в этом году проведение дистанционного электронного голосования», — отметила руководитель комиссии.

Элла Памфилова ранее провела встречу с президентом России Владимиром Путиным. В рамках переговоров глава ЦИК указала на плюсы электронного голосования. По ее словам, это очень удобный механизм, в частности для тех, кто хотел проголосовать из дома.

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цик памфилова голосование
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