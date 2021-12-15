Ведущий Андрей Норкин рассмешил гостей "Места встречи" анекдотом про пчел и теленка

Телеведущий Андрей Норкин рассмешил гостей передачи "Место встречи" остроумным анекдотом. На этот раз шутка была посвящена соседям, которые договаривались о продаже земельного участка.

Политическое ток-шоу отличается своим юмористическим характером за счет анекдотов Норкина, которые журналист традиционно рассказывает во время каждого эфира.

На этот раз телеведущий решил рассказать юмористическую историю про соседей в деревне, которые договорились о продаже земельного участка. Вот только вместо дачи один из героев анекдота получил неожиданный "подарок".

Два соседа сидят, выпивают. Один другому говорит: ― Ну что, Аккум, уезжаешь? Не будем больше соседями? ― Не будем. Буду у сына жить в городе. ― Так я хату твою покупаю, как договаривались? ― Да, только немножко сверху надбавь за ульи. ― Зачем мне твои ульи? Они мне не нужны. Я пчел боюсь, они меня закусают. ― У меня пчелы умные, они людей не кусают. Я твою голову на час к дереву привяжу, ни одна пчела тебе не укусит. Веришь или нет? ― Ну, давай поспорим, ― согласился один из собеседников.

После этого мужики вышли на пасеку. Один из соседей разделся, после чего второй привязал его к дереву и ушел обратно в дом, забыв про своего товарища. Про собутыльника владелец дачи вспомнил только спустя три часа. Бедный сосед стоял привязанный, голый и без сознания.

― Ой, сосед! Ты меня извини, забыл про тебя. А что ты такой замученный? Пчелы покусали? ― спросил владелец участка. ― Нет, пчелы не кусали. А вот теленок твой, у него что, мамки нет? ― пошутил Норкин.

Невероятная шутка телеведущего заставила россиян биться в истерике от смеха и бурно аплодировать журналисту.

Как стало известно ранее, остроумная шутка Норкина про выпивающих мужчин заставила смеяться гостей «Места встречи». Анекдот был посвящен клубу анонимных алкоголиков.