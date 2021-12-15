Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 13:31
13:27
Происшествия
Молодой спортсмен умер на ринге в фитнес-клубе на западе Москвы
13:25
Происшествия
Укравшая из банка в Ачинске 23 млн рублей кассир отдала деньги мошенникам
13:24
Происшествия
Избивший до смерти дворника петербуржец приговорен к семи годам заключения
13:22
Общество
Юристы Пригожина намерены наказать Милова за распространение клеветы
13:21
Общество
Омикрон-штамм коронавируса размножается в бронхах в 70 раз быстрее «Дельты»
13:21
Происшествия
Администрация оставила без внимания просьбу петербуржцев убрать опасные сосульки на Рижской
13:21
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Петербурге из-за тумана и плохой видимости
13:20
Происшествия
Нижегородские станции метро проверяют после сообщения о заложенных бомбах
13:13
Политика
Канцлер ФРГ Шольц заявил о готовности к конструктивным отношениям с Россией
13:11
Происшествия
Жертвами пожара в заброшенной московской школе стали двое мужчин
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ведущий Андрей Норкин рассмешил гостей "Места встречи" анекдотом про пчел и теленка

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 12:08
Политика
Ведущий Андрей Норкин рассмешил гостей "Места встречи" анекдотом про пчел и теленка
Prt Scr youtube.com  /  @НТВ

Телеведущий Андрей Норкин рассмешил гостей передачи "Место встречи" остроумным анекдотом. На этот раз шутка была посвящена соседям, которые договаривались о продаже земельного участка.

Политическое ток-шоу отличается своим юмористическим характером за счет анекдотов Норкина, которые журналист традиционно рассказывает во время каждого эфира.

На этот раз телеведущий решил рассказать юмористическую историю про соседей в деревне, которые договорились о продаже земельного участка. Вот только вместо дачи один из героев анекдота получил неожиданный "подарок".

Два соседа сидят, выпивают. Один другому говорит:

― Ну что, Аккум, уезжаешь? Не будем больше соседями?

― Не будем. Буду у сына жить в городе.

― Так я хату твою покупаю, как договаривались?

― Да, только немножко сверху надбавь за ульи.

― Зачем мне твои ульи? Они мне не нужны. Я пчел боюсь, они меня закусают.

― У меня пчелы умные, они людей не кусают. Я твою голову на час к дереву привяжу, ни одна пчела тебе не укусит. Веришь или нет?

― Ну, давай поспорим, ― согласился один из собеседников.

После этого мужики вышли на пасеку. Один из соседей разделся, после чего второй привязал его к дереву и ушел обратно в дом, забыв про своего товарища. Про собутыльника владелец дачи вспомнил только спустя три часа. Бедный сосед стоял привязанный, голый и без сознания.

― Ой, сосед! Ты меня извини, забыл про тебя. А что ты такой замученный? Пчелы покусали? ― спросил владелец участка.

― Нет, пчелы не кусали. А вот теленок твой, у него что, мамки нет? ― пошутил Норкин.

Невероятная шутка телеведущего заставила россиян биться в истерике от смеха и бурно аплодировать журналисту.

Как стало известно ранее, остроумная шутка Норкина про выпивающих мужчин заставила смеяться гостей «Места встречи». Анекдот был посвящен клубу анонимных алкоголиков.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Ведущий Андрей Норкин рассмешил гостей "Места встречи" анекдотом про пчел и теленка
норкин пчелы анекдот
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать