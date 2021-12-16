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В МИД Украины назвали претензии России о возврате активов СССР «необоснованными»

Политика
В МИД Украины назвали претензии России о возврате активов СССР «необоснованными»
wikipedia.org  /  DiscoverWithDima / CC BY-SA 4.0

Украина действовала в своих лучших традициях — подписала договор с Россией о «нулевом варианте», затем не ратифицировала его и молчала, пока Россия оплачивала общий долг СССР, считают опрошенные ФАН журналисты, публицисты и политологи.

Претензии Украины

Спикер МИД Украины Олег Николенко считает слова президента России Владимира Путина о необходимости передачи активов СССР Москве необоснованными.

По его словам, распределение имущества Советского Союза регулирует Договор о правопреемстве по внешнему государственному долгу от 1991 года. Согласно документу, Киеву полагалось 16,34% собственности распавшегося государства, уточнил он.

Путин рассказал, что российская сторона после развала СССР погасила долги всех бывших союзных республик в расчете на то, что они передадут ей зарубежные активы. Но, как уточнил президент, Киев этого так и не сделал.

Почему Украина назвала претензии России о возврате активов СССР «необоснованными»
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Николенко заметил, что в 1994 году Россия и Украина подписали «соглашение о нулевом варианте». По нему РФ выплачивала долю Украины во внешнем госдолге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. В то же время Киев должен был отдать соседней стране свою часть в активах СССР на момент его распада.

«Хорошо бы выбить»

Политолог Юрий Якорь заметил, что Россия 30 лет только и делает, что платит долги соседей и дает им снова деньги. Соседи в ответ демонстративно ведут антироссийскую политику.

«Постепенно Россия становится умнее — откровенным врагам перестает давать деньги и даже напоминает про старые долги. Нулевой вариант «все на все» не подразумевает оценки стоимости. Тут стороны должны «махнуться не глядя». Отдаст ли нам Украина что-либо? Ответ очевиден. Нет, в 90-х не требовали — теперь уже поздно. Но в рамках идеологической войны кто кому и что должен сойдет. Хорошо бы хотя бы действующие долги из постсоветских стран выбить, чтобы потом не пришлось напоминать. Но даже в это я не верю», — заключил Юрий Якорь.

Почему Украина назвала претензии России о возврате активов СССР «необоснованными»
Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов обратил внимание, что это действительно старая история. Украина действовала в своих лучших традициях — подписала договор с Россией о «нулевом варианте», затем не ратифицировала его и скромненько молчала, пока Россия оплачивала общий долг СССР, включая украинский.

«А как только Москва расплатилась, в Киеве стали кричать: «А кто вас просил? Теперь возвращайте нашу долю Алмазного фонда, Золотого фонда, Сбербанка и прочей общесоюзной собственности». К сожалению, на Украине подобное поведение считали и считают «дипломатией», — заключил Владимир Корнилов.

Ранее сообщалось, что Украина по-прежнему не вернула заграничное имущество, которое осталось после СССР, несмотря на оплату Москвой всех долгов Советского Союза. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история».

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