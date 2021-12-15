Ассоциация ЖСК Петербурга обвинила коммунальные службы в массовых травмах горожан

С сотрудниками коммунальных служб Санкт-Петербурга необходимо проводить инструктаж по уборке снега. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН председатель Ассоциации жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов и товариществ собственников жилья Санкт-Петербурга Марина Акимова.

По ее словам, новости утром 15 декабря о ситуации в Северной столице напоминают чуть ли не фронтовые сводки.

«Вот я сейчас как раз слушаю, сколько людей пострадало. Глыбы льда упали. Много где — и на [проспекте] Энгельса, и на набережной реки Мойки», — сказала специалист.

Акимова указала на грубые просчеты в работе коммунальщиков на улицах Петербурга.

«Я звоню замглаве района и говорю, что хочу понять, почему моя улица более-менее очищена, а за несколько метров до магазина ничего не убрано. Люди идут, ругаются матом. Черти что. Месиво», — рассказала собеседница ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Она добавила, что, по ее мнению, некомпетентность многих работников, которые должны спасать петербуржцев из ледяного плена, отбрасывает жителей города в каменный век.

«Что же они делают — на переходы сгребают снег! Перейти [дорогу] невозможно. Это ужас, что делается. Наши дворники очистят переход от дома, потом проедет трактор и все задвинет нам обратно, вместо того чтобы убрать на газон. […] Наняли людей — объясните им, как нужно правильно делать. Может быть, человек в первый раз сел за руль этой снегоуборочной техники, не знает, что делать. Объясните ему, чтобы он эту дурь не делал», — подытожила эксперт.

Ранее сообщалось о возмущении петербуржцев из-за неубранного снега на улицах города. По мнению одного из интернет-пользователей, раз уж работа коммунальщиков организована настолько плохо, то стоило бы дать в руки лопату лично губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.