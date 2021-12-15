Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 12:00
11:58
Общество
Оперштаб России сообщил о 28 363 новых случаях COVID-19 за прошедшие сутки
11:56
Общество
Новые серии мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» покажут 17 декабря
11:55
Общество
«Die Zeit принадлежит Пригожину»: бизнесмен пошутил над немецкими журналистами
11:54
Происшествия
Нижегородка во время ссоры зарезала 60-летнего кавалера
11:52
Происшествия
Неудачливые воры устроили массовую драку с охраной супермаркета на северо-востоке Москвы
11:51
Общество
«Самого стильного кота» Чеченской республики выбрали в Грозном
11:50
Происшествия
Устроивший взрыв в Серпуховском монастыре признался, что ошибся в расчетах при создании СВУ
11:46
Шоу-бизнес
Ягудин посоветовал Медведевой и Милохину пойти дальше поцелуев на «Ледниковом периоде»
11:46
Политика
Си Цзиньпин поблагодарил Путина за противодействие попыткам поссорить Россию и Китай
11:40
Армия
Helsingin Sanomat: Россия испытала новый радар после закупки американских ракет Финляндией
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аналитик Васильев предупредил об опасностях излишнего укрепления рубля

Экономика
Аналитик Васильев предупредил об опасностях излишнего укрепления рубля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 декабря. Чрезмерное укрепление рубля делает российские товары дороже за рубежом и повышает их конкурентоспособность на внутреннем рынке из-за появления дешевых иностранных аналогов. Такое мнение в беседе с агентством «Прайм» высказал главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

В усилении позиций национальной валюты есть не только плюсы, но и минусы.

«Например, многолетние пики по ценам на сырье в рублях в этом году помогли нарастить расходы бюджета и увеличить социальные выплаты. При этом Минфину не пришлось много занимать на рынке и давить на рыночные ставки. Напротив, при укреплении рубля доходы бюджета могли бы сократиться и вслед за ними и расходы, а давление на долговой рынок возрасти», — пояснил Васильев.

По его словам, укрепление рубля чревато также избыточным притоком спекулятивного капитала в Россию. Сначала это способствовало бы еще большему укреплению рубля, но после того, как иностранный капитал начал бы уходить из страны, произошло бы резкое ослабление иностранной валюты. Спекулятивные притоки-оттоки капитала увеличивают волатильность валютного рынка, что негативно отражается на экономике страны.

Ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Банка России является мощным фактором для укрепления рубля. При продолжении проблем с электроэнергией во всем мире рубль имеет возможность укрепиться до 68,5 рубля за доллар.

Недавний опрос сервиса SuperJob показал, что многие россияне ожидают после Нового года подорожания доллара до 81,6 рубля, а евро — до 92,3 рубля. Некоторые респонденты опасаются девальвации, пишет INFOX.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Аналитик Васильев предупредил об опасностях излишнего укрепления рубля
рубль экономика россии курс рубля
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать