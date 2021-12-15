Аналитик Васильев предупредил об опасностях излишнего укрепления рубля

Москва, 15 декабря. Чрезмерное укрепление рубля делает российские товары дороже за рубежом и повышает их конкурентоспособность на внутреннем рынке из-за появления дешевых иностранных аналогов. Такое мнение в беседе с агентством «Прайм» высказал главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

В усилении позиций национальной валюты есть не только плюсы, но и минусы.

«Например, многолетние пики по ценам на сырье в рублях в этом году помогли нарастить расходы бюджета и увеличить социальные выплаты. При этом Минфину не пришлось много занимать на рынке и давить на рыночные ставки. Напротив, при укреплении рубля доходы бюджета могли бы сократиться и вслед за ними и расходы, а давление на долговой рынок возрасти», — пояснил Васильев.

По его словам, укрепление рубля чревато также избыточным притоком спекулятивного капитала в Россию. Сначала это способствовало бы еще большему укреплению рубля, но после того, как иностранный капитал начал бы уходить из страны, произошло бы резкое ослабление иностранной валюты. Спекулятивные притоки-оттоки капитала увеличивают волатильность валютного рынка, что негативно отражается на экономике страны.

Ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Банка России является мощным фактором для укрепления рубля. При продолжении проблем с электроэнергией во всем мире рубль имеет возможность укрепиться до 68,5 рубля за доллар.

Недавний опрос сервиса SuperJob показал, что многие россияне ожидают после Нового года подорожания доллара до 81,6 рубля, а евро — до 92,3 рубля. Некоторые респонденты опасаются девальвации, пишет INFOX.