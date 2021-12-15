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Саудовская Аравия расширила действие закона о борьбе со взяточничеством

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 11:40
Весь мир
Саудовская Аравия расширила действие закона о борьбе со взяточничеством
Global Look Press  /  Andreas Arnold/dpa

Эр-Рияд, 15 декабря. Саудовская Аравия расширила сферу действия закона о борьбе со взяточничеством, одобрив на прошлой неделе поправки к его формулировкам.

Ранее акт затрагивал лишь работников государственного сектора, теперь же ответственность за подобные правонарушения будут нести все лица. До изменений закон предусматривал, что каждый госслужащий, принявший деньги или ценные подарки в обмен на неправомерное использование своих полномочий для удовлетворения потребностей просителя, например, получения каких-либо документов, помощи с трудоустройством или предоставления иных преимуществ в обход законных процедур, считается взяточником. Наказанием за такое правонарушение установлено лишение свободы на срок до десяти лет или штраф суммой до 266 тысяч долларов.

 

Теперь в формулировках вместо «государственный служащий» прописано «каждый человек», из-за чего под действие закона попадают и физически лица. Прочие поправки распространяют указанные правила на иностранных граждан и работников международных организаций, а также, в зависимости от обстоятельств, разрешают конфискацию незаконно полученных денег или процентной прибыли от совершенных махинаций.

Борьба со взяточничеством и коррупцией активизировалась в Саудовской Аравии с 2017 года, после того как король Салман бин Абдул Азиз Аль Сауд уполномочил наследного принца Мухаммада бин Салмана руководить подобными расследованиями. Вскоре под арест стали отправлять сотни богатейших и влиятельнейших лиц государства, что для этой страны было совершенно беспрецедентным событием — ранее межклановые связи значили намного больше, чем законодательство. Очередная волна массовых задержаний прошла в 2020-м после съезда стран G20, где Эр-Рияд предложил создать глобальную сеть по борьбе с коррупцией и пообещал выделить десять млн долларов в поддержку реализации проекта.

Новые всплески активности правоохранителей произошли в марте и ноябре текущего года — за решетку попали более 400 чиновников из различных министерств и военных деятелей. При этом власти королевства активно публикуют отчеты о деятельности антикоррупционного комитета, в которых фигурируют суммы взяток от 14 до 180 млн долларов.

Эта программа является частью проекта по диверсификации экономики Vision 2030, реализуемого ради перестройки внутренней и внешней политики государства, а также для снижения зависимости страны от экспорта нефти. Как сообщается, действия властей по пресечению взяточничества не прошли бесследно — многие представители как государственного, так и частного сектора в последнее время тщательно стремятся к прозрачности своей работы, чтобы избежать малейших подозрений в незаконных махинациях.

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