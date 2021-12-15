Жители Петербурга боятся передвигаться по городу из-за массовых травм от падающих сосулек

В начале недели столбики термометров в Санкт-Петербурге показали 0 градусов, из-за чего скопившийся на дорогах снег превратился в кашу, а замершие глыбы льда стали скатываться прохожим на головы. Горожане пытаются достучаться до властей, чтобы те предприняли меры по уборке дорог от снега и сосулек с крыш, но пока безрезультатно.

Вчера, 14 ноября, у дома №73 по набережной Мойки сосулька свалилась на голову 33-летней петербурженке. Женщину с переломом основания черепа, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга увезли в Мариинскую больницу. Пострадавшая в коме.

Невские Новости /

Аналогичная ситуация произошла накануне на 3-й Советской улице. Кусок льда свалился на 60-летнего мужчину, отправив его в ту же Мариинскую больницу. У пострадавшего также не одна травма: это и открытая черепно-мозговая, и ушиб мозга, и компрессионный перелом шейного и грудного отделов позвоночника.

Еще в первых числах декабря петербуржцы начали бить тревогу из-за образования огромных сосулек, которые угрожают их здоровью. Но все мольбы о помощи прошли мимо коммунальной службы и администрации города. И сейчас пришло время пожинать плоды.

«Город не чистят вообще — позорище, не говоря о домах и крышах. Побольше жалоб надо писать на имя президента, может, будут сдвиги», — написала жительница города.

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«В большом городе жить хорошо, комфортно, но опасно», — признался пользователь в Сети.

Жители Петербурга пишут, что им страшно выходить на улицу: сосульки, сложная ситуация на дорогах, гололед. Безопасных вариантов передвижения по городу крайне мало. Родители переживают за своих детей, которые также находятся в опасности.

Федеральное агентство новостей /

Вчера по вине неэффективной работы коммунальщиков 10-летний мальчик пострадал от огромной глыбы на Большом проспекте Петроградской стороны у дома №75. Удар пришелся на правое плечо.

«Вчера чуть было не погибли. Три огромные ледяные глыбы летели с крыши пятнадцатиэтажного дома. Я была в метре, а молоденькая девушка — в 20 сантиметрах. Я очень испугалась за нее и закричала: быстро сюда! Она какое-то время стояла в оцепенении, боясь шевельнуться (очевидно, опасаясь, что в любой момент история повторится). У нее был шок», — написала девушка.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Вчера Александр Беглов поручил усилить меры по уборке снега и наледи в Петербурге, а именно на внутриквартальных территориях, с фасадов и крыш. В тоже время градоначальник никак не прокомментировал случаи с падением наледи на горожан. Петербуржцы признаются, что слова губернатора вряд ли перейдут в действия, а халатное отношение коммунальщиков продолжит калечить горожан.