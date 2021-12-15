Немецкий министр Бербок раскритиковала приговор Тихановскому

Стокгольм, 15 декабря. Приговор белорусскому блогеру Сергею Тихановскому является скандальным. Такое заявление сделала глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Она выступила на конференции в Стокгольме и высказала свое мнение о решении суда Белоруссии.

«Я хочу повторить наше требование о немедленном и безоговорочном освобождении всех политзаключенных», — сказала Бербок, чьи слова приводит Bloomberg.

Гомельский областной суд 14 декабря вынеси приговор супругу бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Он получил 18 лет тюрьмы. Сергей будет отбывать наказание в колонии усиленного режима.