От ночных клубов до «Оскара»: ФАН рассказывает о творческом пути Леди Гаги

Блистательная и эпатажная Леди Гага покоряет Голливуд. Певица вошла в число номинантов на престижную кинопремию «Золотой глобус — 2022» в категории «Лучшая актриса» за роль обольстительной и расчетливой Патриции Реджани в картине режиссера Ридли Скотта «Дом Gucci».

В восторге от работы артистки остались как зрители, так и кинокритики, которые отмечают ее невероятную энергию и талант. Многие уверены, что номинацией на «Глобус» Стефани Джерманотта (настоящее имя певицы) не ограничится, впереди — «Оскар», на который, судя по всему, артистку тоже номинируют.

С исполнительницей главной роли Ридли Скотт точно не ошибся — это тот редкий случай, когда певица демонстрирует достаточно сильную актерскую игру. Есть у этой взбалмошной и неутомимой женщины и масса других достоинств, о которых расскажет ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Вся жизнь — статуэтки

Неунывающая и неугомонная Стефани Джерманотта не останавливается ни перед чем. Она — и певица, и актриса, и дизайнер, и продюсер, и филантроп. «Все делай с любовью» — главный девиз 35-летней поп-иконы. Гаге удается многое. Все, за что она берется, превращается в престижные статуэтки: «Оскар», «Эмми», «Золотой глобус». В 2019 году Джерманотту уже номинировали на «Оскар» за роль в фильме Брэдли Купера «Звезда родилась», но не хватило совсем чуть-чуть. Возможно, в 2022 году актриса завоюет главную кинонаграду.

Стефани своим примером доказывает, что любви к искусству, таланта и уверенности в себе достаточно, чтобы построить головокружительную карьеру.

instagram.com / @ladygaga

Безумные наряды

С самого начала карьеры Леди Гага выделялась не только своей музыкой, но и экстравагантными, порой шокирующими нарядами. Певица ничего не стыдилась и никого не стеснялась — одевалась так, как чувствовала. В интервью она даже шутила, что «пишет песни под свои платья». В 2007 году восходящая звезда выступала в бра из дискошаров, в 2008-м — в платье из мыльных пузырей, в 2010-м — в одежде из кусков сырого мяса. При этом певица заявляла, что фанаты никогда не увидят ее в спортивных штанах, так как искусству нужно отдаваться до конца.

Смелая и настоящая

Стефани — не идеал красоты: она невысокая (155 см), плотного телосложения. Певица не стремится подогнать себя под мировой стандарт и не «перекраивает» лицо. Леди Гага принимает себя такой, какая она есть. В спортивных штанах фанаты артистку все же увидели, правда, спустя восемь лет. Эпатажная суперзвезда предстала перед поклонниками скромной и искренней девушкой. Гага не раз заявляла, что в обычной жизни ей плевать на внешность, а яркие наряды — это часть ее искусства и представления.

instagram.com / @ladygaga

Добивается своего

До того, как Леди Гага стала известной, она пела в обычных барах, причем на нее не всегда обращали внимание. Конечно, будущей диве мировой сцены это приходилось не по вкусу. На одном из выступлений в клубе Джерманотта решилась на отчаянный шаг — чтобы приковать взгляды публики, она разделась. За пианино девушка села в одном нижнем белье. Именно тот момент стал переломным — будущая Леди Гага поняла, что хочет быть смелой и дерзкой певицей.

Гимн США

От никому не известной девочки, выступающей в ночных клубах и барах, Джерманотта дошла до уровня мировой звезды, исполняющей гимн США на инаугурации президента. 20 января 2021 года Леди Гага приковала к себе взгляды всего мира, когда Джо Байден вступал в должность главы Соединенных Штатов.

youtube.com / HD Трейлеры

Благотворительность

Стефани — сильная женщина, которую также заботят глобальные проблемы современности. В 2010 году певица пожертвовала более 500 тысяч долларов пострадавшим в результате землетрясения на Гаити. Кроме того, Леди Гага участвовала в кампаниях по борьбе со СПИДом и ВИЧ, а в 2012 году открыла благотворительный фонд Born This Way. В 2015 году артистка выступала против насилия. Певица написала и исполнила эмоциональную песню, в которой рассказала девушкам, что они не должны бояться и молчать. В апреле 2020 году на пресс-конференции Всемирной организации здравоохранения Леди Гага призналась, что совместно с движением Global Citizen ей удалось договориться с крупными компаниями и собрать на борьбу с коронавирусом 35 млн долларов. Певицу не раз признавали самой доброй и щедрой знаменитостью. Во время калифорнийских пожаров Гага лично развозила пиццу и другие продукты в организованные Красным крестом убежища для пострадавших и общалась с теми, кто ее узнавал. Вот такая добрая фея.