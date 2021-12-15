Oil Price: масштабные успехи Путина в Индии стали неприятной неожиданностью для США

Вашингтон, 15 декабря. Заключение соглашения о сотрудничестве между Индией и Россией в энергетической сфере подрывает ближневосточную стратегию Соединенных Штатов. К такому выводу пришли обозреватели Oil Price.

Президент РФ Владимир Путин недавно совершил рабочий визит в Индию, где провел переговоры с премьером страны Нарендрой Моди. В рамках встречи стороны договорились развивать партнерство в нефтегазовом секторе и в области энергетики, передает «ПолитРоссия».

«Дела становятся намного хуже для США по мере продолжающегося диалога между Путиным и Моди», — сказано в материале Oil Price.

Федеральное агентство новостей / Hindustan Times / www.imago-images.de / Global Look Press; Narendra Modi / Global Look Press

Плюс ко всему Вашингтон обеспокоен укреплением военного сотрудничества между Москвой и Нью-Дели. Особую тревогу у США вызывает сделка на поставки Индии российских зенитных ракетных комплексов С-400. Именно эти стратегические маневры РФ нарушили планы Белого дома.

«Масштабы успеха Путина в Индии оказались столь же драматичными, сколь и неожиданными для США. Такая ситуация полностью противоречит надеждам США на эффективное противостояние России и Китаю на Ближнем Востоке», — заключили аналитики.

Стоит отметить, что Владимир Путин и Нарендра Моди попали в топ-10 самых уважаемых мужчин мира, передает телеканал «360».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что у военно-технического сотрудничества России и Индии есть хорошие перспективы. По его словам, стороны намерены реализовать все, что было намечено.