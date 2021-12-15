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Врач Ершов предостерег от неправильного лечения пациентов с COVID-19
Общество
Врач Ершов предостерег от неправильного лечения пациентов с COVID-19
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Москва, 15 декабря. Доктор медицинских наук, профессор, практикующий врач Антон Ершов раскритиковал некоторых коллег за необдуманное назначение опасных лекарств при лечении пациентов с COVID-19.

По его мнению, следует осторожно прибегать к использованию гормональных лекарств, так как при легкой и средней степени тяжести протекания болезни они совершенно неуместны. Между тем они способны провоцировать у пациентов развитие сахарного диабета. Если он уже есть, то ситуация может усугубиться: у людей возникают проблемы с щитовидной железой, они начинают лысеть, сообщает Life.

По словам Ершова, навредить больным COVID-19 могут и антикоагулянты, которые выписывают для разжижения крови. Эта мера оправдана только в случае с госпитализированными, имеющими серьезные осложнения. Практика массового бездумного применения таких средств чревата «не только инсультом, но и геморроидальными кровотечениями, и желудочными, бронхолегочными, маточными кровотечениями». 

Тревожит Ершова и повальное использование антибиотиков, хотя перед их назначением «нужно хотя бы проверить анализ крови». Только он покажет реальное наличие бактериальной инфекции, а всем подряд назначать эти препараты нельзя, так как от них страдает микрофлора, возникает привыкание и возможны побочные явления.

Ранее ФАН сообщал о планах отправки образцов белков коронавируса на Международную космическую станцию (МКС). Намеченные научные исследования штаммов COVID-19 должны приблизить специалистов к созданию новых эффективных лекарств.

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Все новости / Общество / Врач Ершов предостерег от неправильного лечения пациентов с COVID-19
антибиотики врач коронавирус
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