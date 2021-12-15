Алина Кабаева стала гостьей шоу «Вечерний Ургант»

Москва, 15 декабря. Бывшая гимнастка и общественный деятель Алина Кабаева приняла участие в съемках шоу «Вечерний Ургант». Она пришла в студию вместе с другими олимпийскими чемпионками по художественной гимнастике.

Кабаева стала гостьей передачи Ивана Урганта вместе с Лори Фанг, Юлией Барсуковой, Александрой Тимошенко, Евгенией Канаевой, Маргаритой Мамун и Екатериной Серебрянской. Спортсменки представляли международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация».

Мамун поделилась кадрами со съемок «Вечернего Урганта» на своей странице в Instagram. Она опубликовала снимок и видео со своими коллегами.

«Историческое фото! Почти все олимпийские чемпионки в личном многоборье здесь и сейчас!» — цитирует спортсменку «Газета.Ru».

Кабаева выбрала для передачи женственное черное платье с сетчатым декольте и рукавами. Образ бывшей гимнастки дополнили элегантные босоножки на каблуках с тонкими ремешками и сверкающими камнями.

Ранее Алина Кабаева стала обладательницей премии Sport Movies & TV 2021. В спортивном мире эта награда считается аналогом «Оскара».