Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 11:59
11:58
Общество
Оперштаб России сообщил о 28 363 новых случаях COVID-19 за прошедшие сутки
11:56
Общество
Новые серии мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» покажут 17 декабря
11:55
Общество
«Die Zeit принадлежит Пригожину»: бизнесмен пошутил над немецкими журналистами
11:54
Происшествия
Нижегородка во время ссоры зарезала 60-летнего кавалера
11:52
Происшествия
Неудачливые воры устроили массовую драку с охраной супермаркета на северо-востоке Москвы
11:51
Общество
«Самого стильного кота» Чеченской республики выбрали в Грозном
11:50
Происшествия
Устроивший взрыв в Серпуховском монастыре признался, что ошибся в расчетах при создании СВУ
11:46
Шоу-бизнес
Ягудин посоветовал Медведевой и Милохину пойти дальше поцелуев на «Ледниковом периоде»
11:46
Политика
Си Цзиньпин поблагодарил Путина за противодействие попыткам поссорить Россию и Китай
11:40
Армия
Helsingin Sanomat: Россия испытала новый радар после закупки американских ракет Финляндией
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Алина Кабаева стала гостьей шоу «Вечерний Ургант»

Общество
Алина Кабаева стала гостьей шоу «Вечерний Ургант»
ТАСС  /  Сергей Савостьянов

Москва, 15 декабря. Бывшая гимнастка и общественный деятель Алина Кабаева приняла участие в съемках шоу «Вечерний Ургант». Она пришла в студию вместе с другими олимпийскими чемпионками по художественной гимнастике.

Кабаева стала гостьей передачи Ивана Урганта вместе с Лори Фанг, Юлией Барсуковой, Александрой Тимошенко, Евгенией Канаевой, Маргаритой Мамун и Екатериной Серебрянской. Спортсменки представляли международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация».

Мамун поделилась кадрами со съемок «Вечернего Урганта» на своей странице в Instagram. Она опубликовала снимок и видео со своими коллегами.

«Историческое фото! Почти все олимпийские чемпионки в личном многоборье здесь и сейчас!» — цитирует спортсменку «Газета.Ru».

Кабаева выбрала для передачи женственное черное платье с сетчатым декольте и рукавами. Образ бывшей гимнастки дополнили элегантные босоножки на каблуках с тонкими ремешками и сверкающими камнями.

Ранее Алина Кабаева стала обладательницей премии Sport Movies & TV 2021. В спортивном мире эта награда считается аналогом «Оскара».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Алина Кабаева стала гостьей шоу «Вечерний Ургант»
гимнастка вечерний ургант кабаева
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать