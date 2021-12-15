Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 11:59
11:58
Общество
Оперштаб России сообщил о 28 363 новых случаях COVID-19 за прошедшие сутки
11:56
Общество
Новые серии мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» покажут 17 декабря
11:55
Общество
«Die Zeit принадлежит Пригожину»: бизнесмен пошутил над немецкими журналистами
11:54
Происшествия
Нижегородка во время ссоры зарезала 60-летнего кавалера
11:52
Происшествия
Неудачливые воры устроили массовую драку с охраной супермаркета на северо-востоке Москвы
11:51
Общество
«Самого стильного кота» Чеченской республики выбрали в Грозном
11:50
Происшествия
Устроивший взрыв в Серпуховском монастыре признался, что ошибся в расчетах при создании СВУ
11:46
Шоу-бизнес
Ягудин посоветовал Медведевой и Милохину пойти дальше поцелуев на «Ледниковом периоде»
11:46
Политика
Си Цзиньпин поблагодарил Путина за противодействие попыткам поссорить Россию и Китай
11:40
Армия
Helsingin Sanomat: Россия испытала новый радар после закупки американских ракет Финляндией
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Елена Проклова впервые подтвердила роман с Олегом Табаковым

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 10:45
Шоу-бизнес
Елена Проклова впервые подтвердила роман с Олегом Табаковым
wikipedia.org  /  mos.ru / CC BY 4.0

Москва, 15 декабря. Знаменитая артистка Елена Проклова, рассказавшая о домогательствах со стороны именитого актера, сделала еще одно чистосердечное признание. Она впервые подтвердила свою связь с режиссером Олегом Табаковым, которого считали причастным к истории с харассментом.

Звезда театра и кино долгое время хранила молчание о личности человека, который испытывал к ней пылкие чувства и домогался ее, когда она была еще подростком. Недавно артистка поделилась откровением, рассказав о романе с Табаковым.

Проклова честно заявила, что с «огромной благодарностью и любовью» относится к режиссеру, который дал ей много хорошего. По ее словам, близость с актером — это один из моментов жизни.

«И близкие, думаю, должны сострадать и помогать своим любимым людям выходить из таких ситуаций. Уметь пережить и сохранить уважение. Нельзя из-за каких-то одного, двух или трех моментов взять и перечеркнуть жизнь человека и свою любовь к нему», — указала Проклова в интервью «Собеседнику».

Актриса сообщила, что рассказ о домогательствах при жизни Табакова испортил бы его последние дни. Для нее важно было поднять тему харассмента, подчеркнула собеседница издания.

После рассказа о приставаниях известного артиста на Проклову набросились не только коллеги, но и обычные люди. Некоторые были возмущены, что актриса, решившая вспомнить прошлое, поделилась откровением и при этом не назвала имя обидчика. Появились подозрения, что «ухажером» кинодивы в подростковом возрасте был Табаков. Как указал основатель «Кинотавра» Марк Рудинштйен, у Прокловой было множество романов в юности.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Елена Проклова впервые подтвердила роман с Олегом Табаковым
табаков домогательства проклова
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать