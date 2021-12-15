Елена Проклова впервые подтвердила роман с Олегом Табаковым

Москва, 15 декабря. Знаменитая артистка Елена Проклова, рассказавшая о домогательствах со стороны именитого актера, сделала еще одно чистосердечное признание. Она впервые подтвердила свою связь с режиссером Олегом Табаковым, которого считали причастным к истории с харассментом.

Звезда театра и кино долгое время хранила молчание о личности человека, который испытывал к ней пылкие чувства и домогался ее, когда она была еще подростком. Недавно артистка поделилась откровением, рассказав о романе с Табаковым.

Проклова честно заявила, что с «огромной благодарностью и любовью» относится к режиссеру, который дал ей много хорошего. По ее словам, близость с актером — это один из моментов жизни.

«И близкие, думаю, должны сострадать и помогать своим любимым людям выходить из таких ситуаций. Уметь пережить и сохранить уважение. Нельзя из-за каких-то одного, двух или трех моментов взять и перечеркнуть жизнь человека и свою любовь к нему», — указала Проклова в интервью «Собеседнику».

Актриса сообщила, что рассказ о домогательствах при жизни Табакова испортил бы его последние дни. Для нее важно было поднять тему харассмента, подчеркнула собеседница издания.

После рассказа о приставаниях известного артиста на Проклову набросились не только коллеги, но и обычные люди. Некоторые были возмущены, что актриса, решившая вспомнить прошлое, поделилась откровением и при этом не назвала имя обидчика. Появились подозрения, что «ухажером» кинодивы в подростковом возрасте был Табаков. Как указал основатель «Кинотавра» Марк Рудинштйен, у Прокловой было множество романов в юности.