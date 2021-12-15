В Турции задержали подделавших налоговые документы мошенников

Стамбул, 15 декабря. Полиция Стамбула и шести других провинций задержала 28 подозреваемых в ходе спецопераций по поимке мошенников, подделывавших документы налогового учета при экспортных операциях. Об этом сообщило издание Daily Sabah.

Соответствующая операция началась еще в понедельник, 13 декабря. В Стамбуле продолжаются следственные действия, выданы ордера на арест еще 23 человек.

Подозреваемые обвиняются в подделке счетов-фактур на товары, вывозимые в Россию, Польшу, Венгрию, Украину, Румынию и Косово. Утверждается, что экспорт производился по гораздо более низкой цене, чем указано в документах.

28 suspects accused of forging invoices for tax refunds in exports and defrauding the state of more than $53 million detained in Turkeyhttps://t.co/rTxIX9Nl5e — DAILY SABAH (@DailySabah) December 13, 2021

Преступники, предположительно, обманули государство на сумму около 53,3 млн долларов, поскольку требовали возмещения налогов в большем размере, чем имели на это право. Согласно турецкому законодательству, экспортеры могут возместить НДС и специальный налог на потребление за каждый товар, вывозимый за границу.

По данным СМИ, члены преступной сети находились под наблюдением в течение некоторого времени. Мероприятия по поимке мошенников проводились в провинциях Стамбул, Хатай, Ялова, Кыркларели, Адыяман, Газиантеп, Биледжик и Измир.

'6 ülkeye hayali ihracat' operasyonu: 28 gözaltı https://t.co/9XTA6wD82q — Yeni Asır (@yeniasir) December 13, 2021

В конце ноября турецкая полиция задержала 27 выходцев из Тайваня в средиземноморском курортном городе Бодрум. Подозреваемые занимались торговлей людей и мошенничеством в интернете. Рейд на арендованной преступниками вилле был проведен местными властями при содействии тайваньских правоохранительных органов.

#Turkey detains 27 suspects allegedly from #Taiwan in raid on fraud ring in Mediterranean resort town of #Bodrum. https://t.co/prqXsUYNR8 pic.twitter.com/cxQhsOm7V5 — Taiwan News (@TaiwanNews886) November 27, 2021

Кроме того, в апреле власти Турции арестовали 68 членов преступной группы, обвиняемых в краже более двух млрд долларов у инвесторов через платформу для торговли криптовалютами. При этом основатель криптобиржи Фарук Фатих Озер бежал за границу.