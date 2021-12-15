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В Турции задержали подделавших налоговые документы мошенников

Весь мир
В Турции задержали подделавших налоговые документы мошенников
Федеральное агентство новостей

Стамбул, 15 декабря. Полиция Стамбула и шести других провинций задержала 28 подозреваемых в ходе спецопераций по поимке мошенников, подделывавших документы налогового учета при экспортных операциях. Об этом сообщило издание Daily Sabah

Соответствующая операция началась еще в понедельник, 13 декабря. В Стамбуле продолжаются следственные действия, выданы ордера на арест еще 23 человек.

Подозреваемые обвиняются в подделке счетов-фактур на товары, вывозимые в Россию, Польшу, Венгрию, Украину, Румынию и Косово. Утверждается, что экспорт производился по гораздо более низкой цене, чем указано в документах.

Преступники, предположительно, обманули государство на сумму около 53,3 млн долларов, поскольку требовали возмещения налогов в большем размере, чем имели на это право. Согласно турецкому законодательству, экспортеры могут возместить НДС и специальный налог на потребление за каждый товар, вывозимый за границу.

По данным СМИ, члены преступной сети находились под наблюдением в течение некоторого времени. Мероприятия по поимке мошенников проводились в провинциях Стамбул, Хатай, Ялова, Кыркларели, Адыяман, Газиантеп, Биледжик и Измир.

В конце ноября турецкая полиция задержала 27 выходцев из Тайваня в средиземноморском курортном городе Бодрум. Подозреваемые занимались торговлей людей и мошенничеством в интернете. Рейд на арендованной преступниками вилле был проведен местными властями при содействии тайваньских правоохранительных органов.

Кроме того, в апреле власти Турции арестовали 68 членов преступной группы, обвиняемых в краже более двух млрд долларов у инвесторов через платформу для торговли криптовалютами. При этом основатель криптобиржи Фарук Фатих Озер бежал за границу.

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турция мошенничество
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