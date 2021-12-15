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Мишустин утвердил правила нового механизма предоставления субсидий для бизнеса

Экономика
Мишустин утвердил правила нового механизма предоставления субсидий для бизнеса
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 декабря. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке действия нового механизма поддержки бизнеса. Он обеспечит «зонтичное» государственное поручительство по выдаваемым кредитам, сообщает ТАСС.

Механизм поддержки бизнеса начал действовать в экспериментальном режиме с сентября текущего года. Он нацелен на предоставление помощи максимальному числу предприятий, у которых нет возможности предоставить достаточный залог.

«Чтобы облегчить им доступ к кредитным ресурсам, оператор программы — Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) выдает поручительства по кредитам банкам, беря на себя часть рисков бизнеса», — пояснила пресс-служба кабмина.

Кредитные организации ранее получили дополнительный стимул для выдачи средств предпринимателям. Власти предоставили им субсидии за недополученную прибыль по кредитам.

Развитие малого и среднего бизнеса в условиях коронавирусных ограничений является ключевой задачей государства. За последние годы было разработано порядка 90 различных мер, в том числе снижение налоговой нагрузки, сокращение арендной платы, прямая финансовая и кредитная помощь, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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