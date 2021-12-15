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Певец Эмин представил новую песню на концерте в честь своего дня рождения

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 11:31
Шоу-бизнес
Певец Эмин представил новую песню на концерте в честь своего дня рождения
ТАСС  /  Прокофьев Вячеслав

Традиционно накануне своего дня рождения певец Эмин дал большой концерт в Crocus City Hall, собрав полный зал.

В рамках концерта Эмин исполнил свои хиты «Начистоту», «Отпусти и лети», Still и другие, а также представил публике новую песню «31.12». Певец рассказал, насколько особенна и важна для него эта дата, ведь в этот день родились его мама и младшая дочь Афина.

За вечер Эмин исполнил не только свои песни на русском и английском языках, но и спел дуэтом с Григорием Лепсом и певцом Jony.

«Не знаю, как это получилось у ребят, но 50% популярной музыки сейчас на постсоветском пространстве — это азербайджанские артисты. Я считаю, что это новое направление называется «аз-поп», — отметил Эмин перед тем, как спеть с Jony песню Камин.

Кульминационным моментом вечера стала песня Муслима Магомаева «Синяя вечность», которую певец исполнил, играя на пианино, а на экране в конце появился и сам маэстро. Публика аплодировала стоя. В зале присутствовала супруга народного артиста СССР Тамара Ильинична Синявская. Эмин ее поблагодарил за то, что она пришла на его концерт, и пообещал, что всегда будет петь песни Муслима Магометовича, пока он будет на сцене. Эмин надеется, что концертный зал в Crocus City Hall всегда будет носить имя Муслима Магомаева, отметил он.

Вечер получился душевным. На концерте среди гостей были родители и друзья Эмина, а также коллеги — звезды шоу-бизнеса. Среди них — Катя Лель, Гарик Харламов, HammAli и Navai и другие.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певец Эмин представил новую песню на концерте в честь своего дня рождения
концерт crocus city hall emin
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