Помощник госсекретаря США Донфрид покинула здание МИД России спустя 40 минут

Москва, 15 декабря. Помощник американского госсекретаря Карен Донфрид покинула здание Министерства иностранных дел России без комментариев. Переговоры по Украине и гарантиям безопасности для Москвы продлились 40 минут.

В рамках визита Карен Донфрид провела встречу с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым.

Теперь у помощника госсекретаря США запланированы переговоры с заместителем главы администрации российского президента Дмитрием Козаком. В рамках встречи стороны также обсудят ситуацию вокруг Украины, которую Донфрид посетила до визита в Россию.

В Кремле ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин не планирует проводить встречу с помощником госсекретаря США Донфрид.