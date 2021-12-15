Комиссия Совфеда допустила внесение поправок в закон об иноагентах

Москва, 15 декабря. Представители комиссии Совета Федерации по невмешательству во внутренние дела России считают, что закон об иноагентах может быть доработан по результатам анализа правоприменительной практики.

Как уточняется в докладе комиссии, такая практика используется почти год. Предусмотренные законодательством ограничительные меры применяются не за деятельность как таковую, а за ее ведение без регистрации.

«После накопления правоприменительной практики возможны уточнения и дополнения в рассматриваемый закон», — говорится в докладе.

Ранее свое мнение о соответствующем законе высказал президент РФ Владимир Путин. Это облегченная версия законодательства, с помощью которого другие страны защищают свой суверенитет, отметил глава государства.