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Дефицит угля вынудил власти Украины перевести свои ТЭС и ТЭЦ на газ

Экономика
Дефицит угля вынудил власти Украины перевести свои ТЭС и ТЭЦ на газ
wikipedia.org  /  Wadco2

Киев, 15 декабря. Кабинет министров Украины разрабатывает проект, который позволит перевести местные ТЭС и ТЭЦ на работу с использованием газа, сообщает ТАСС.

Власти страны намерены заменить уголь на станциях голубым топливом из-за критически низких запасов ресурса на складах, а также из-за проблем с поставкой электроэнергии из Белоруссии. Ответственными за проект стали министерство энергетики, национальная комиссия по тарифам, компания «Укрэнерго» и НАК «Нафтогаз Украины».

Пока нет информации, по какой цене газ будет поставляться на заводы. Аналитики также прогнозируют возможность веерных отключений из-за недостатка угля.

Министерство экономики Украины ранее сообщило, что закупает голубое топливо по цене в 730,65 доллара за одну тысячу кубометров с учетом таможенного оформления, хотя в ноябре прошлого года государство приобретало энергоресурс за 182,5 доллара.

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский ранее высказал мнение, что введение газопровода «Северный поток — 2» в строй позволит России влиять на Украину. Эта страна на 100% зависит от российского газа, цитирует его INFOX.

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