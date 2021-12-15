Студия Universal перенесла премьеру «Форсажа-10» на месяц

Лос-Анджелес, 15 декабря. Премьера фильма «Форсаж-10» состоится на месяц позже, чем было запланировано изначально. Студия Universal приняла решение о переносе сроков релиза.

Предполагалось, что новый фильм о семье Торетто выйдет 7 апреля 2023 года. Однако Universal сдвинула премьеру на 19 мая того же года, пишет Variety. Это решение было принято, чтобы новая часть «Форсажа» попала в летний сезон блокбастеров.

Слот, который освободился после сдвига релиза, отдали некоему анимационному фильму, переместившемуся с 24 марта 2023 года. Какие-либо детали этого проекта пока не раскрываются. Известно лишь, что мультфильмом занимается студия DreamWorks, работавшая, например, над «Шреком».

Перед стартом съемок «Форсажа-10» Вин Дизель публично обратился к Дуэйну Джонсону с просьбой вернуться к роли Хоббса. Звезда франшизы считает, что никто не сыграет персонажа лучше, чем Скала.