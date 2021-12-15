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Сенатор Ковитиди раскритиковала позицию Киева на переговорах с помощником госсекретаря США

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 12:35
Политика
Сенатор Ковитиди раскритиковала позицию Киева на переговорах с помощником госсекретаря США
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди раскритиковала позицию Киева на переговорах с помощником госсекретаря США Карен Донфрид, состоявшихся накануне ее визита в Москву. Ранее стало известно, что 15 декабря должна состояться встреча Донфрид с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, а также с другими российскими официальными лицами. По словам Рябкова, российская сторона в ходе переговоров обрисует представителю США логику и конкретику идеи о гарантиях безопасности.

«Мы с ней проведем углубленный разговор на эту тему [гарантий безопасности], — цитирует слова Рябкова РИА Новости.

Предположительно, одной из тем переговоров станет внутриукраинский кризис, а также гарантии нерасширения НАТО на восток, на чем настаивает Россия. Издание напоминает, что именно внутриукраинский кризис стал основной темой онлайн-переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшихся 7 декабря.

Сенатор Ковитиди раскритиковала позицию Киева на переговорах с помощником госсекретаря США
Федеральное агентство новостей /

Перед визитом в Москву Донфрид, по данным СМИ, посетила Киев, где провела переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Собеседники скоординировали позиции Украины и США накануне визита помощника госсекретаря в Москву. Американская сторона согласилась с принципом «никаких решений по Украине без Украины», который отметил Дмитрий Кулеба», — сообщается на сайте украинского МИД.

Сенатор Ковитиди раскритиковала позицию Киева на переговорах с помощником госсекретаря США
Федеральное агентство новостей /

Сообщается также, что в ходе переговоров вновь поднималась тема «дальнейшего сдерживания» России, которая якобы угрожает Украине. По мнению члена Совета Федерации, сенатора от Республики Крым Ольги Ковитиди, Киев намеренно раздувает тему «российской угрозы», чтобы отвлечь украинских граждан от серьезных внутриполитических проблем.

«Мы видим, как на Украине снова и снова раздувают мыльный пузырь российской угрозы, — отметила сенатор Ковитиди в комментарии ФАН. — При этом украинская власть совсем не занимается вопросами экономического, социального и финансового развития страны. Являясь, с моей точки зрения, политическим флюгером Вашингтона, Украина превратилась в самую бедную страну в Европе. Впервые за всю свою постсоветскую историю Украина стала последней в списке государств по ВВП на душу населения в рейтинге Международного валютного фонда.

То, что для Киева евроинтеграция обернулась «политической профанацией», — для многих уже очевидно, в том числе на Украине. А вот удастся ли рядовым украинцам при наличии стойкой нехватки газа и угля спокойно пережить эту зиму — вопрос сложный и требующий безотлагательного реагирования».

По словам Ольги Ковитиди, на этом непростом фоне проходящие в Москве переговоры с помощником госсекретаря США приобретают особую важность.

«Прибытие помощника госсекретаря США в МИД РФ в существующих непростых геополитических реалиях чрезвычайно важно, поскольку актуализирует значимость рассмотрения российских предложений по гарантиям безопасности в Европе, связанных с размещением вооружений НАТО. На мой взгляд, российские предложения чрезвычайно важны, поскольку именно инициативы Москвы направлены на укрепление мировой архитектуры безопасности и полностью соответствуют ее принципам», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Сообщается, что сразу после визита в Москву Карен Донфрид отправится в Брюссель, где обсудит с партнерами по ЕС и НАТО усилия по «дипломатическому урегулированию» ситуации вокруг Украины.

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Все новости / Политика / Сенатор Ковитиди раскритиковала позицию Киева на переговорах с помощником госсекретаря США
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