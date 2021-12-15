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Бывшая жена Романа Малькова хочет родить пятого ребенка

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 10:17
Общество
Бывшая жена Романа Малькова хочет родить пятого ребенка
instagram.com  /  @svetamalkova

Москва, 15 декабря. Художница Светлана Малькова — многодетная мать. Несмотря на то, что у нее уже есть четыре ребенка, бывшая жена Романа Малькова хочет вновь почувствовать радость материнства.

В Stories на своей странице в Instagram она ответила на многочисленные вопросы подписчиков. Интернет-пользователи, переживающие за Малькову после ухода бывшего мужа к актрисе Анастасии Макеевой, спросили о личной жизни, в частности, не хотела бы она вновь родить, пишет Teleprogramma.pro.

«У меня все беременности проходили легко, роды тоже. Почему бы и нет», — указала Светлана Малькова.

Роман Мальков после расставания с женой женился на Анастасии Макеевой, которую называют разлучницей. При этом артистка уверяет, что мужчина уже давно ушел от экс-возлюбленной. Сейчас между Романом и Светланой идут судебные баталии, в частности, из-за сына, который решил жить с отцом и мачехой.

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дети соцсети малькова
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