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Обременительная сделка: ОАЭ заявили о приостановке закупки истребителей F-35 в США

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 11:36
Весь мир
Обременительная сделка: ОАЭ заявили о приостановке закупки истребителей F-35 в США
pixabay.com  / 

Вашингтон, 15 декабря. Администрация президента США Джо Байдена заявила, что хочет получить от Объединенных Арабских Эмиратов четкое описание их позиции касательно договора о поставке Абу-Даби партии истребителей-бомбардировщиков F-35 и прочего вооружения на сумму в 23 млрд долларов. Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов подчеркнул при этом, что Вашингтон привержен выполнению этого соглашения, однако нуждается в пояснениях об обязательствах ОАЭ «до, во время и после сделки».

Контракт на поставку 15 F-35 и 18 ударных беспилотных аппаратов MQ-9 Reaper до 2027 года был одобрен экс-президентом США Дональдом Трампом незадолго до прихода к власти нового правительства. Администрация Байдена изначально приостановила выполнение данной сделки, однако затем также разрешила ее. Тем не менее впоследствии поставка была снова заморожена по инициативе Вашингтона. Причиной стала информация о военном сотрудничестве между Эмиратами и Китаем, что вызвало глубокую озабоченность у Соединенных Штатов — власти США не желают укрепления позиций своих прямых конкурентов в союзных им странах, а также опасаются шпионажа в отношении их военных технологий.

самолет F-35
pixabay.com /

Теперь уже руководство ОАЭ заявило о возможном отказе от поставок, поскольку сочло выдвинутые Вашингтоном требования по защите информации о своих разработках чересчур обременительными. Представитель Эмиратов назвал сложившиеся обстоятельства причиной переоценки запросов Абу-Даби, указав, что США, как и прежде, останутся приоритетным поставщиком вооружения для ОАЭ, а вопрос о партии F-35 может быть вновь поднят в будущем.

Издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц в Вашингтоне сообщило, что в Пентагоне такой поворот событий рассматривают как тактику, призванную добиться упрощения условий сделки, поскольку заявление было сделано эмиратским чиновником относительно низкого уровня. По этой причине руководство США выразило надежду, что в скором времени данный вопрос будет разрешен путем диалога. Однако на фоне недавнего контракта между Абу-Даби и Парижем о поставке 80 многоцелевых истребителей Dassault Rafale перспективы американо-эмиратской сделки выглядят еще более туманными. Франция, также являясь важным поставщиком оружия для ОАЭ, куда проще отнеслась к присутствию Китая в регионе, отдав приоритет возможным выгодам такого сотрудничества.

Ранее американское руководство неоднократно выражало эмиратским официальным лицам беспокойство о растущем влиянии КНР в регионе Персидского залива. Байден на встрече с наследным принцем ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом прямо заявил, что деятельность Китая может пагубно сказаться на партнерстве двух стран, на что последний выразил четкое понимание посыла президента США. Как показала практика, ОАЭ по-прежнему уделяют большое значение связям с Вашингтоном — на прошлой неделе Эмираты приостановили строительные работы в рамках китайского портового проекта неподалеку от Абу-Даби. Это было сделано после предостережений Соединенных Штатов о том, что Пекин намерен использовать объект в военных целях.

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Все новости / Весь мир / Обременительная сделка: ОАЭ заявили о приостановке закупки истребителей F-35 в США
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